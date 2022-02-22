الكشف عن عقوبات أميركية جديدة على روسيا الثلاثاء

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الولايات المتحدة أنها ستفرض عقوبات جديدة على موسكو، الثلاثاء، في أعقاب رد فعل حذر في البداية حيال قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاعتراف بمنطقتين انفصاليتين في شرق اوكرانيا وارساله قوات إلى هناك لـ«حفظ السلام».

وقال ناطق باسم البيت الأبيض لوكالة «فرانس برس»: «نخطط لإعلان عقوبات جديدة ضد روسيا ردًا على قرارات موسكو واجراءاتها. ونحن ننسق مع حلفائنا وشركائنا بشأن هذا الإعلان».

واعترف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الإثنين، باستقلال منطقتين انفصاليتين في شرق أوكرانيا، وذلك خلال خطاب عاطفي بثه التلفزيون الرسمي، رغم تحذيرات الغرب من أن تلك الخطوة قد تعود على موسكو بعقوبات واسعة.

وقال بوتين: «أعتقد أنه من الضروري اتخاذ قرار تأخر كثيرًا، بالاعتراف فورًا باستقلال وسيادة كل من جمهورية دونيتسك الشعبية وجمهورية لوغانسك الشعبية»، قبل أن يبث التلفزيون الرسمي لقطات لتوقيعه في الكرملين مع زعيمي المنطقتين الانفصاليتين على اتفاقات للتعاون المشترك. وقوبلت الخطوة الروسية بردود فعل غاضبة في أوروبا والولايات المتحدة، إذ ندد الاتحاد الأوروبي باعتراف بوتين بالانفصاليين في أوكرانيا واعتبر الخطوة «انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي»، موضحا عزمه إعلان حزمة عقوبات على كيانات وأفراد روس.