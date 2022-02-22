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موسكو: مستعدون لعقد مفاوضات مع بلينكن حول أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 22 فبراير 2022, 09:31 صباحا
موسكو: مستعدون لعقد مفاوضات مع بلينكن حول أوكرانيا
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافرورف (يمين)، ونظيره الأميركي أنتوني بلينكن. (الإنترنت)
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أكدت روسيا، الثلاثاء، أنها لا تزال «مستعدة» لعقد مفاوضات مع وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، الذي من المقرر أن يلتقي نظيره الروسي، سيرغي لافروف، في جنيف الخميس، بعد اعتراف موسكو بمنطقتين انفصاليتين مواليتين لها في شرق أوكرانيا.

وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في تعليقات نُشرت على منصة يوتيوب: «حتى في اللحظات الأكثر صعوبةً نقول: نحن مستعدّون لآلية مفاوضات، لذلك موقفنا بقي نفسه (...) لا نزال نؤيد سلوك المسار الدبلوماسي»، وفق ما نقلت عنها وكالة «فرانس برس».

واعترف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الإثنين، باستقلال منطقتين انفصاليتين في شرق أوكرانيا، وذلك خلال خطاب عاطفي بثه التلفزيون الرسمي، رغم تحذيرات الغرب من أن تلك الخطوة قد تعود على موسكو بعقوبات واسعة.

وقال بوتين: «أعتقد أنه من الضروري اتخاذ قرار تأخر كثيرًا، بالاعتراف فورًا باستقلال وسيادة كل من جمهورية دونيتسك الشعبية وجمهورية لوغانسك الشعبية»، قبل أن يبث التلفزيون الرسمي لقطات لتوقيعه في الكرملين مع زعيمي المنطقتين الانفصاليتين على اتفاقات للتعاون المشترك.

وقوبلت الخطوة الروسية بردود فعل غاضبة في أوروبا والولايات المتحدة، إذ ندد الاتحاد الأوروبي باعتراف بوتين بالانفصاليين في أوكرانيا واعتبر الخطوة «انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي»، موضحا عزمه إعلان حزمة عقوبات على كيانات وأفراد روس. كما أعلنت واشنطن في أعقاب رد فعل حذر في البداية أنها ستفرض عقوبات جديدة على موسكو.

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