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سفير روسيا لدى الأمم المتحدة: موسكو «منفتحة على الدبلوماسية» بشأن أزمة أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 22 فبراير 2022, 08:14 صباحا
سفير روسيا لدى الأمم المتحدة: موسكو «منفتحة على الدبلوماسية» بشأن أزمة أوكرانيا
بوتين خلال توقيعه الاعتراف بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك، 21 فبراير 2022، (الإنترنت)
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قال السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا إن بلاده «منفتحة على الدبلوماسية» بشأن الأزمة في أوكرانيا، لكنه شدد على ضرورة الدفاع عن المناطق الانفصالية «في وجه العدوان الأوكراني»، على حد وصفه.

وأضاف خلال اجتماع طارىء لمجلس الأمن الدولي الإثنين «نبقى منفتحين على الدبلوماسية، ومن أجل التوصل إلى حل دبلوماسي»، معقبا «ومع ذلك فإن السماح بحمام دم جديد في الدونباس هو شيء لا ننوي فعله»، حسب وكالة «فرانس برس».

وانعقدت الجلسة الطارئة بعد إعطاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أوامر لوزارة الدفاع بنشر قوات «جفظ سلام» روسية في المنطقتين الانفصاليتين لوغانسك ودونيتسك، وهي خطوة شجبتها الولايات المتحدة وحلفاؤها بشدة خلال الجلسة.

وأعلن بوتين اعترافه بجمهورتي لوغانسك ودونيتسك في خطاب أذيع ليل الإثنين، والذي وجه فيه انتقادات لاذعة للسياسيين الأوكرانيين وأيضا الغرب وحلف «الناتو».

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