أزمة أوكرانيا.. واشنطن تختار الانتظار وتترك باب الدبلوماسية مفتوحا

القاهرة - بوابة الوسط

اتخذت الولايات المتحدة موقف الانتظار والترقب الإثنين حيال أمر الرئيس فلاديمير بوتين للقوات الروسية بالانتشار داخل المناطق الانفصالية في أوكرانيا، مشيرة الى أن المسار الدبلوماسي ممكن طالما أن الدبابات الروسية لم تتحرك بعد، وفق ما نقلت وكالة «فرانس برس».

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وقال مسؤول أميركي رفيع للصحافيين «سوف نقيّم ما قامت به روسيا»، كاشفا أن القوات الروسية متواجدة بطريقة سرية في المناطق الانفصالية منذ ثماني سنوات.

وأضاف أن «انتقال القوات الروسية إلى الدونباس لن يكون خطوة جديد»، وأن بلاده «ستواصل بذل الجهود الدبلوماسية الى حين تحرك الدبابات».

ومن المقرر أن يفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على كيانات وأفراد روس «تتناسب» مع إعلان الرئيس فلاديمير بوتين اعترافه باستقلال الانفصاليين في شرق أوكرانيا، كما أعلن الإليزيه.