الإعلان عن عقوبات أوروبية ضد روسيا الثلاثاء

القاهرة - بوابة الوسط

سيفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على كيانات وأفراد روس «تتناسب» مع إعلان الرئيس فلاديمير بوتين اعترافه باستقلال الانفصاليين في شرق أوكرانيا، كما أعلن الإليزيه.

وأضافت الرئاسة الفرنسية «القائمة قيد الإعداد، وسنستهدف عددًا من الأعمال الموجودة في منطقة دونباس والمتعلقة مباشرة بالمصالح الروسية وسنعمل على تحديثها وفق التطورات»، مشيرة إلى أن مراجعة هذه العقوبات في بروكسل ستبدأ الثلاثاء، وفق ما نقلت وكالة «فرانس برس».

- الأمن الأوروبي: 3 آلاف انتهاك لوقف إطلاق النار في شرق أوكرانيا

- الاتحاد الأوروبي يتوعد الرد «بحزم» على اعتراف موسكو باستقلال الانفصاليين الأوكرانيين

عقوبات بريطانية «كبيرة» محتملة

في سياق متصل، من المقرر أن يعقد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الثلاثاء اجتماع أزمة حول الأوضاع في أوكرانيا لاتّخاذ قرار بشأن فرض «حزمة كبيرة من العقوبات» على موسكو بعد اعترافها باستقلال المنطقتين الانفصاليتين المواليتين لروسيا في شرق أوكرانيا، وفق رئاسة الحكومة البريطانية.

وقال متحدث باسم جونسون إن الأخير «سيرأس اجتماع (أزمة) عند الساعة 6,30 (بالتوقيتين المحلي وغرينيتش) من صباح غد للبحث في آخر التطورات في أوكرانيا ومن أجل تنسيق رد المملكة المتحدة، خصوصا عبر الاتفاق بشأن حزمة كبيرة من العقوبات ستفرض على الفور».