الأمن الأوروبي: 3 آلاف انتهاك لوقف إطلاق النار في شرق أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط

أفاد مراقبون في جهاز الأمن الأوروبي التابع لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، الاثنين، عن حصول أكثر من 3 آلاف انتهاك جديد لوقف إطلاق النار في شرق أوكرانيا، وهو الأعلى خلال هذا العام قبل قرار روسيا الاعتراف باستقلال منطقتين انفصاليتين في هذه المنطقة.

وفي تقرير يومي يستند إلى المعلومات تلقتها مساء الأحد، أبلغت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا عن 2,158 انتهاكًا جديدًا في منطقة دونيتسك و1,073 انتهاكًا آخر في لوغانسك المجاورة، وفق ما أوردت وكالة «فرانس برس».

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ودعا الأعضاء الغربيون في مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة إلى اجتماع طارئ، مساء الاثنين، للبحث في القرار الروسي بشأن أوكراينا، كما أفاد دبلوماسيون وكالة «فرانس برس».

في السياق، يعتزم الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على كيانات وأفراد روس «تتناسب» مع إعلان الرئيس فلاديمير بوتين اعترافه باستقلال الانفصاليين، كما أعلن الإليزيه