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دول غربية تطلب اجتماعا طارئا لمجلس الأمن بشأن أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 22 فبراير 2022, 01:12 صباحا
دول غربية تطلب اجتماعا طارئا لمجلس الأمن بشأن أوكرانيا
قاعة اجتماعات مجلس الأمن. (الإنترنت)
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دعا الأعضاء الغربيون في مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة إلى اجتماع طارئ، مساء الاثنين، للبحث في القرار الروسي الاعتراف باستقلال منطقتين انفصاليتين في شرق أوكرانيا، كما أفاد دبلوماسيون وكالة «فرانس برس».

ومن بين الدول التي أطلقت الدعوة استنادًا إلى رسالة بعثت بها أوكرانيا للأمم المتحدة، «الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وإيرلندا وألبانيا»، وفقا للمصدر نفسه.

والأمر متروك لروسيا التي تتولى الرئاسة الدورية للمجلس منذ بداية فبراير، لتحديد موعد الاجتماع رسميًا. 

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ومن المقرر أن يفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على كيانات وأفراد روس «تتناسب» مع إعلان الرئيس فلاديمير بوتين اعترافه باستقلال الانفصاليين في شرق أوكرانيا، كما أعلن الإليزيه.

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