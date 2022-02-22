أزمة أوكرانيا.. البيت الأبيض يعلن طبيعة الرد الأميركي المحتمل على روسيا

القاهرة - بوابة الوسط

قال البيت الأبيض إن الرئيس جو بايدن أطلع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الاثنين، على رد الولايات المتحدة الذي يشمل «خطة لفرض عقوبات»، على روسيا التي اعترفت باستقلال منطقتين انفصاليتين في شرق أوكرانيا.

وأكد الرئيس الأميركي، وخلال اتصال هاتفي مع زيلينسكي، أن الولايات المتحدة تلتزم وحدة أراضي أوكرانيا، وفق ما نقلت وكالة «فرانس برس».

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أعاد بايدن «تأكيد التزام الولايات المتحدة سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها»، بحسب البيت الأبيض. وكرر الرئيس بايدن أن الولايات المتحدة «سترد بسرعة وحزم بشكل متزامن مع حلفائها وشركائها لمنع المزيد من العدوان الروسي على أوكرانيا».