روسيا وانفصاليو أوكرانيا.. شولتس وماكرون وبايدن يتفقون على الرد

القاهرة - بوابة الوسط

أدان الرئيسان الفرنسي إيمانويل ماكرون والأميركي جو بايدن والمستشار الألماني أولاف سولتس، قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الإثنين الاعتراف باستقلال المنطقتين الانفصاليتين في شرق أوكرانيا، واعتبروه «انتهاكاً واضحاً» لاتفاقات مينسك، وفق وكالة «فرانس برس».

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وقالت المستشارية الألمانية، في بيان نشر عقب مكالمة هاتفية بين الزعماء الثلاثة إنّ ماكرون وشولتس وبايدن اتفقوا على أن «هذه الخطوة لن تمر بدون رد».



واعترف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الإثنين، باستقلال منطقتين انفصاليتين في شرق أوكرانيا، وذلك خلال خطاب عاطفي بثه التلفزيون الرسمي، رغم تحذيرات الغرب من أن تلك الخطوة قد تعود على موسكو بعقوبات واسعة.

ثم لاحقًا أمر بوتين، الجيش بـ«حفظ السلام» في المنطقتين الانفصاليتين في شرق أوكرانيا، كما وجه وزارة الخارجية الروسية بـ«إجراء محادثات» مع كل من سلطات دونيتسك ولوغانسك حول «إقامة علاقات دبلوماسية».