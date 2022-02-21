واشنطن تفرض عقوبات على المنطقتين الانفصاليتين في شرق أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الولايات المتّحدة، الإثنين، فرض عقوبات على المنطقتين الانفصاليتين المواليتين لموسكو في شرق أوكرانيا، بعدما اعترف باستقلالهما الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، متوعّدة بفرض عقوبات إضافية عند الاقتضاء.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، إن الرئيس جو بايدن سيصدر أمراً تنفيذياً «يحظر على الأميركيين القيام بأي عمليات جديدة، استثمارية أو تجارية أو تمويلية، إلى أو مِن أو داخل ما يسمّى بجمهورية دونيتسك الشعبية وجمهورية لوغانسك الشعبية في أوكرانيا»، وفق وكالة «فرانس برس».

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وأضافت أنّ الأمر التنفيذي يجيز «فرض عقوبات على أيّ شخص يصمّم على العمل» في هاتين المنطقتين، مشيرة إلى أنّ هذه العقوبات منفصلة عن تلك التي تعتزم واشنطن وحلفاؤها فرضها «إذا ما اجتاحت روسيا أوكرانيا».

اعترف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الإثنين، باستقلال منطقتين انفصاليتين في شرق أوكرانيا، وذلك خلال خطاب عاطفي بثه التلفزيون الرسمي، رغم تحذيرات الغرب من أن تلك الخطوة قد تعود على موسكو بعقوبات واسعة.