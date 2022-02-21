بوتين يطالب بوقف فوري «للعمليات العسكرية» الأوكرانية

القاهرة - بوابة الوسط

طالب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كييف بوقف «عملياتها العسكرية» في شرق البلاد «فورًا» تحت طائلة تحميلها المسؤولية عن أي سفك للدماء، بينما اعترف بالانفصاليين في شرق أوكرانيا.

وقال بوتين، خلال خطاب استمر ساعة مساء الإثنين، «نطالب بوقف العمليات العسكرية فورًا... وإلا فإن المسؤولية عن استمرار سفك الدماء ستقع على ضمير النظام الحاكم في أوكرانيا بشكل كامل»، وفق «فرانس برس».

اعتراف باستقلال منطقتين انفصاليتين في شرق أوكرانيا

اعترف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الإثنين، باستقلال منطقتين انفصاليتين في شرق أوكرانيا، وذلك خلال خطاب عاطفي بثه التلفزيون الرسمي، رغم تحذيرات الغرب من أن تلك الخطوة قد تعود على موسكو بعقوبات واسعة.

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وقال بوتين: «أعتقد أنه من الضروري اتخاذ قرار تأخر كثيرًا، بالاعتراف فورًا باستقلال وسيادة كل من جمهورية دونيتسك الشعبية وجمهورية لوغانسك الشعبية»، قبل أن يبث التلفزيون الرسمي لقطات لتوقيعه في الكرملين مع زعيمي المنطقتين الانفصاليتين على اتفاقات للتعاون المشترك.

وندد الاتحاد الأوروبي باعتراف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باستقلال المنطقتين الانفصاليتين المواليتين لموسكو في شرق أوكرانيا الإثنين، واصفًا الخطوة بأنها «انتهاك صارخ للقانون الدولي» ومتوعدًا الكرملين برد «حازم» عليها.

وقال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، في تغريدتين منفصلتين إن «الاعتراف بالمنطقتين الانفصاليتين في أوكرانيا يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ولسلامة أراضي أوكرانيا ولاتفاقات مينسك. الاتحاد الأوروبي وشركاؤه سيردون بوحدة وحزم وتصميم بالتضامن مع أوكرانيا».