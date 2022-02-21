جونسون: اعتراف روسيا باستقلال المنطقتين الأوكرانيتين «انتهاك لوحدة أراضي أوكرانيا»

القاهرة - بوابة الوسط

ندد رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، باعتراف روسيا بالجمهوريتين الانفصاليتين في شرق أوكرانيا، معتبرًا إياه «انتهاكًا صارخًا لسيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها».

وقال جونسون، خلال مؤتمر صحفي، إن اعتراف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باستقلال الانفصاليين الموالين لروسيا يعد «تنصلًا من عملية واتفاقات مينسك» التي أُبرمت في 2015 لإحلال السلام في أوكرانيا، بحسب «فرانس برس».

اعترف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الإثنين، باستقلال منطقتين انفصاليتين في شرق أوكرانيا، وذلك خلال خطاب عاطفي بثه التلفزيون الرسمي، رغم تحذيرات الغرب من أن تلك الخطوة قد تعود على موسكو بعقوبات واسعة.

- (مباشر).. بوتين يوقع مرسوما بالاعتراف باستقلال دونيتسك ولوغانسك عن أوكرانيا

- الأمم المتحدة تدعو للامتناع عن أي قرار أحادي يقوض سلامة أراضي أوكرانيا

- تحذير أوروبي: مستعدون للرد على روسيا حال اعترف بوتين بالانفصاليين في أوكرانيا

وقال بوتين: «أعتقد أنه من الضروري اتخاذ قرار تأخر كثيرًا، بالاعتراف فورًا باستقلال وسيادة كل من جمهورية دونيتسك الشعبية وجمهورية لوغانسك الشعبية»، قبل أن يبث التلفزيون الرسمي لقطات لتوقيعه في الكرملين مع زعيمي المنطقتين الانفصاليتين على اتفاقات للتعاون المشترك.