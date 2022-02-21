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خطاب مرتقب لبوتين عبر التلفزيون «قريبا»

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 21 فبراير 2022, 08:27 مساء
خطاب مرتقب لبوتين عبر التلفزيون «قريبا»
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. (الإنترنت)
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يُتوقع أن يلقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين «قريبًا» خطابًا متلفزًا، وفق ما أعلنت وسائل إعلام رسمية، مساء الإثنين، بعد ساعات من لقائه مسؤولين أمنيين، وتأكيده أنه سيقرر «اليوم» بشأن إن كان سيعترف بالانفصاليين في أوكرانيا.

وجاء في خبر عاجل على قناة «روسيا-24» الرسمية «عاجل: خطاب لبوتين قريبًا»، وذلك بعدما اجتمع الرئيس الروسي مع مسؤولين أمنيين، وناشده قادة انفصاليون الاعتراف رسميًّا باستقلال منطقتي دونيتسك ولوغانسك، وفق «فرانس برس».

اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الإثنين، أن اتفاقات مينسك التي أُبرمت في 2015 لإحلال السلام في شرق أوكرانيا بين كييف والانفصاليين الموالين لموسكو، ليس لها «أيّ أفق» بالنجاح، متهمًا الحكومة الأوكرانية بإفشالها. وقال بوتين، خلال اجتماع لمجلس الأمن القومي الروسي، «لقد أدركنا أن (الاتفاقات) ليس لها أي أفق مطلقًا».

ودعا زعيما المنطقتين الانفصاليتين في شرق أوكرانيا، الإثنين، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الاعتراف باستقلالهما وإقامة «تعاون دفاعي». وأطلق هذه الدعوة المنسقة، التي بثت عبر التلفزيون الروسي، زعيم «جمهورية دونيتسك الشعبية» دينيس بوشيلين، وزعيم «جمهورية لوغانسك الشعبية» ليونيد باسيتشنيك،وفق «فرانس برس».

روسيا تدرس الطلب 
من جانبه أعلن الرئيس الروسي ، أن روسيا تدرس الطلب الذي قدمه زعيما المنطقتين الانفصاليتين في شرق أوكرانيا للاعتراف باستقلالهما. وقال بوتين، خلال اجتماع لمجلس الأمن الروسي، «الغرض من اجتماعنا اليوم هو الاستماع إلى زملائنا، وتحديد خطواتنا التالية في هذا الاتجاه».

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وأضاف أن روسيا تواجه تهديدًا «جديًّا» و«كبيرا جدًّا» في أوكرانيا وسط تصاعد التوترات مع الدول الغربية التي تتهم موسكو بالاستعداد لغزو الجمهورية السوفياتية السابقة. وأوضح أن «استخدام أوكرانيا كأداة للمواجهة مع بلدنا يشكل تهديدًا جديًّا وكبيرًا جدًّا بالنسبة إلينا»، مؤكدًا أن أولوية موسكو «ليست المواجهة، بل الأمن».

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