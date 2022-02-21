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مقتل جنديين أوكرانيين وإصابة 4 في قصف للانفصاليين

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 21 فبراير 2022, 08:03 مساء
مقتل جنديين أوكرانيين وإصابة 4 في قصف للانفصاليين
جانب من الاشتباكات بين الانفصاليين الأوكرانيين والقوات الحكومية. (الإنترنت)
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أعلنت الشرطة الأوكرانية مقتل جنديين وإصابة أربعة آخرين بجروح في قصف استهدف قرية عند جبهة القتال في شرق البلاد، في ظل ارتفاع منسوب القلق من احتمال غزو روسيا لأوكرانيا.

وأوضحت الشرطة، اليوم الإثنين، أن جنديين قُتلا في زايتسيف، وهي قرية تقع على بعد 30 كلم شمال دونيتسك (معقل الانفصاليين)، وعلى مقربة من المكان الذي قتل فيه مدني في هجوم آخر، اليوم أيضًا، وفق وكالة «فرانس برس».

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إلى ذلك، طلبت أوكرانيا اليوم عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن الدولي لمناقشة احتمالات تعرّضها لغزو روسي.

وقال وزير الخارجية الأوكراني، دميترو كوليبا إن طلب عقد الاجتماع يستند إلى البند السادس من «تفاهم بودابست»، وهو الاتفاق التاريخي العائد إلى العام 1994 والذي وقّعت عليه أيضًا كلّ من روسيا والولايات المتحدة وبريطانيا.

بدوره، قال مستشار البيت الأبيض للأمن القومي جايك ساليفان إن المعلومات الاستخباراتية الأميركية تشير إلى أن أي غزو روسي لأوكرانيا سيقوم على استراتيجية قاسية تستهدف «سحق» المدنيين.

كما اعتبر أن الغزو سيتمثل بعملية «عنيفة للغاية»، مضيفًا: «ستكون حربًا تخوضها روسيا ضد الشعب الأوكراني لقمعه وسحقه وإيذائه».

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