انفصاليو أوكرانيا يطالبون بوتين بالاعتراف باستقلالهم.. وروسيا تدرس الطلب

القاهرة - بوابة الوسط

دعا زعيما المنطقتين الانفصاليتين في شرق أوكرانيا، الإثنين، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الاعتراف باستقلالهما وإقامة «تعاون دفاعي».

وأطلق هذه الدعوة المنسقة، التي بثت عبر التلفزيون الروسي، زعيم «جمهورية دونيتسك الشعبية» دينيس بوشيلين، وزعيم «جمهورية لوغانسك الشعبية» ليونيد باسيتشنيك،وفق «فرانس برس».

من جانبه أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الإثنين، أن روسيا تدرس الطلب الذي قدمه زعيما المنطقتين الانفصاليتين في شرق أوكرانيا للاعتراف باستقلالهما. وقال بوتين، خلال اجتماع لمجلس الأمن الروسي، «الغرض من اجتماعنا اليوم هو الاستماع إلى زملائنا، وتحديد خطواتنا التالية في هذا الاتجاه».

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وأضاف أن روسيا تواجه تهديدًا «جديًّا» و«كبيرا جدًّا» في أوكرانيا وسط تصاعد التوترات مع الدول الغربية التي تتهم موسكو بالاستعداد لغزو الجمهورية السوفياتية السابقة. وأوضح أن «استخدام أوكرانيا كأداة للمواجهة مع بلدنا يشكل تهديدًا جديًّا وكبيرًا جدًّا بالنسبة إلينا»، مؤكدًا أن أولوية موسكو «ليست المواجهة، بل الأمن».

وثيقة البرلمان إلى الرئيس بوتين

وجه مجلس النواب الروسي، في منتصف شهر فبراير الجاري، وثيقة إلى الرئيس فلاديمير بوتين، يدعوه فيها إلى الاعتراف باستقلال المناطق الانفصالية الأوكرانية المؤيدة لروسيا، والمدعومة من موسكو التي تشهد مواجهة مع الجيش الأوكراني، في شرق هذا البلد منذ ثماني سنوات.

وقال رئيس مجلس النواب فياتشيسلاف فولودين، «النداء الموجه إلى رئيس روسيا حول ضرورة الاعتراف بجمهورية دونيتسك الشعبية، وجمهورية لوغنسك الشعبية، سينقل إليه فورًا»، موضحا أن الوثيقة أقرت «خلال جلسة عامة» لمجلس الدوما.

إدانة من الاتحاد الأوروبي

دان الاتحاد الأوروبي، دعوة النواب الروس في مجلس الدوما الرئيس فلاديمير بوتين للاعتراف باستقلال منطقتين انفصاليتين في أوكرانيا، قائلًا إن الأمر سيمثّل انتهاكًا لاتفاقات مينسك التي وقّعتها موسكو.

وكتب مسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل على تويتر إن «الاتحاد الأوروبي يدين بشدة قرار مجلس الدوما تقديم مناشدة للرئيس بوتين للاعتراف بإقليمي دونيتسك ولوهانسك (لوغانسك) التابعين لأوكرانيا والخارجين عن سيطرة الحكومة بوصفهما كيانين مستقلين».

وحذر وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، مساء الثلاثاء، من أن اعتراف روسيا بالمناطق الانفصالية في شرق أوكرانيا سيكون «عدوانًا غير مسلح»، وذلك بعد دعوة من النواب الروس في هذا الصدد. وقال لودريان، أمام لجنة الشؤون الخارجية في الجمعية الوطنية، «سيكون ذلك وضعًا مستحيلًا، شكلًا من عدوان غير مسلح وتفكيك غير مسلح لوحدة أراضي أوكرانيا. سيكون ذلك مساسًا بسيادة أوكرانيا».