أوكرانيا ترحب بالقمة بين بايدن وبوتين

القاهرة - بوابة الوسط

رحب وزير الخارجية الأوكراني، دميترو كوليبا، الإثنين، بتنظيم قمة بين الرئيسين الأميركي والروسي في بروكسل، معربا عن أمله بالتوصل إلى اتفاق حول انسحاب القوات الروسية المحتشدة عند حدود بلاده.



قال لدى وصوله لحضور اجتماع مع نظرائه في الاتحاد الأوروبي «نعتقد أن أي جهد يهدف إلى حل دبلوماسي يستحق المحاولة، ونأمل أن يخرج الرئيسان من القاعة باتفاق حول انسحاب القوات الروسية من أوكرانيا»، وفق وكالة «فرانس برس».

وفي وقت سابق، وافق بايدن من حيث المبدأ، على لقاء نظيره الروسي فلاديمير بوتين بناءً على مقترح نظيرهما الفرنسي إيمانويل ماكرون، شرط ألا تُقدِم روسيا على غزو أوكرانيا، حسبما أكد البيت الأبيض مساء الأحد.

وقالت الناطقة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، في بيان إن الولايات المتحدة «ملتزمة باتباع (خيار) الدبلوماسية حتى اللحظة التي يبدأ فيها أي غزو»، مضيفة «الرئيس بايدن وافق من حيث المبدأ على لقاء مع الرئيس بوتين... إن لم يحدث غزو».