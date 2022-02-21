الكرملين يعتبر «من السابق لأوانه» تنظيم قمة بين بوتين وبايدن

القاهرة - بوابة الوسط

اعتبر الكرملين، الإثنين، أنه «من السابق لأوانه» الحديث عن قمة بين الرئيسين فلاديمير بوتين وجو بايدن التي أعلنت عنها فرنسا لنزع فتيل الأزمة بين الغرب وروسيا حول أوكرانيا وخطر الغزو الروسي.

وقال الناطق باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، للصحفيين «ثمة توافق على ضرورة مواصلة الحوار على مستوى وزراء (الخارجية). من السابق لأوانه الحديث عن خطط ملموسة لتنظيم قمم»، حسب وكالة «فرانس برس».

وفي وقت سابق، وافق بايدن، من حيث المبدأ، على لقاء نظيره الروسي بناءً على مقترح ناكرون، شرط ألا تُقدِم روسيا على غزو أوكرانيا، حسبما أكد البيت الأبيض مساء الأحد.

وقالت الناطقة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، في بيان إن الولايات المتحدة «ملتزمة باتباع (خيار) الدبلوماسية حتى اللحظة التي يبدأ فيها أي غزو»، مضيفة «الرئيس بايدن وافق من حيث المبدأ على لقاء مع الرئيس بوتين... إنْ لم يحدث غزو».