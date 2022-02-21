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البيت الأبيض: بايدن سيلتقي بوتين حال لم يحدث غزو لأوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 21 فبراير 2022, 08:18 صباحا
البيت الأبيض: بايدن سيلتقي بوتين حال لم يحدث غزو لأوكرانيا
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مصافحًا نظيره الأميركي جو بايدن خلال قمة في جنيف.16 يونيو 2021، (ا ف ب)
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وافق الرئيس الأميركي جو بايدن من حيث المبدأ، على لقاء نظيره الروسي فلاديمير بوتين بناء على مقترح نظيريهما الفرنسي إيمانويل ماكرون، شرط ألا تُقدِم روسيا على غزو أوكرانيا، حسبما أكد البيت الأبيض مساء الأحد.

وقالت الناطقة باسم البيت الأبيض جين ساكي في بيان إن الولايات المتحدة «ملتزمة بإتابع (خيار) الدبلوماسية حتى اللحظة التي يبدأ فيها أي غزو»، مضيفة «الرئيس بايدن وافق من حيث المبدأ على لقاء مع الرئيس بوتين ... إنْ لم يحدث غزو»، حسب وكالة «فرانس برس».

وتابعت: «مستعدون أيضا لفرض عقوبات سريعة وشديدة إذا اختارت روسيا الحرب بدلا من ذلك، وفي الوقت الحالي، يبدو أن روسيا تواصل الاستعدادات لهجوم واسع النطاق على أوكرانيا قريبا جدا».

وفي وقت سابق من ليل «الأحد - الإثنين»، أعلن الإليزيه أن بوتين وبايدن «وافقا على مبدأ» أن يلتقيا في قمة اقترحها نظيرهما الفرنسي إيمانويل ماكرون لكنها لن تعقد إلا في حال لم تُقدِم روسيا على غزو أوكرانيا.

وأضافت الرئاسة الفرنسية أن هذه القمة سيجري توسيعها لاحقا لتشمل «جميع الأطراف المعنيين»، وستبحث في مسائل «الأمن والاستقرار الاستراتيجي في أوروبا».

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