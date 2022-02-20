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إردوغان في جولة أفريقية عنوانها الأمن والاقتصاد

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 20 فبراير 2022, 11:05 مساء
إردوغان في جولة أفريقية عنوانها الأمن والاقتصاد
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان خلال قمة مع مسؤولين أفارقة في اسطنبول بتاريخ 18 ديسمبر 2021 (أ ف ب)
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غادر الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، الأحد، في زيارة رسمية تستمر يومين لجمهورية الكونغو الديموقراطية، تتمحور حول القضايا الأمنية والاقتصادية، بحسب بيان صادر عن الرئاسة الكونغولية.

ذكر البيان أن رئيس جمهورية الكونغو الديموقراطية فيليكس تشيسكيدي سيلتقي نظيره التركي الذي ترافقه عقيلته أمينة أردوغان و«وفد كبير يضم أعضاء الحكومة ورجال أعمال» أتراكًا.

وتشمل جولة إردوغان الأفريقية بين 20 و23 فبراير، جمهورية الكونغو الديمقراطية، قبل أن يتوجه إلى السنغال وغينيا بيساو.

أهداف الزيارة
والزيارة «تهدف إلى أن تكون رمزًا للرغبة التي لطالما عبرت عنها أنقرة وكينشاسا لتعزيز تعاونهما في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية»، بحسب البيان. كما «تأتي بعد الاجتماعات الثنائية التي عقدها رئيسا الدولتين» في سبتمبر بأنقرة وفي ديسمبر باسطنبول.

وفي سبتمبر الماضي، قام تشيسكيدي بزيارة رسمية لأنقرة في إطار التعاون الاقتصادي أيضاً، ثم سافر الرئيس الكونغولي إلى اسطنبول في ديسمبر للمشاركة في القمة التركية الأفريقية.

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وتربط أنقرة وكينشاسا علاقات جيدة منذ سنوات، ويتنامى حجم الاستثمارات التركية في جمهورية الكونغو الديموقراطية. ويبلغ التبادل التجاري بين البلدين نحو 40 مليون دولار.

وتتطلع تركيا إلى تعزيز وجودها في إفريقيا. ومنذ عام 2003، ارتفع حجم التجارة بين تركيا وإفريقيا من 2 إلى 25 مليار دولار على الأقل.

40 زيارة لـ«إردوغان» منذ 2005
وقام إردوغان بزيارة إفريقيا نحو 40 مرة منذ عام 2005، بصفته رئيساً للوزراء ثم رئيساً للبلاد، يرافقه دائماً رجال أعمال أتراك.

منذ ذلك الحين، فتحت تركيا نحو 40 سفارة في القارة ووسعت شبكة رحلات الناقل الوطني، شركة الخطوط الجوية التركية. والعام 2017، أسست تركيا في الصومال أول قاعدة عسكرية لها في إفريقيا.

وتشهد جمهورية الكونغو الديموقراطية انعداماً للأمن في منطقتها الشرقية بسبب انتشار الجماعات المسلحة التي تهدد المدنيين. وتستهدف عمليات عسكرية هذه الجماعات، ومن بينها «القوات الديموقراطية المتحالفة» التي يقدمها تنظيم الدولة الإسلامية باعتبارها فرعًا له في وسط إفريقيا.

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