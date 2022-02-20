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بعد 24 يوما من الاحتجاجات.. الشرطة الكندية تستعيد السيطرة على وسط أوتاوا

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 20 فبراير 2022, 10:04 مساء
بعد 24 يوما من الاحتجاجات.. الشرطة الكندية تستعيد السيطرة على وسط أوتاوا
سياج نصب حول مبنى البرلمان الكندي في أوتاوا بعد موجة من التظاهرات ضد الإجراءات الصحية. (أ ف ب)
alwasat radio

استعادت الشرطة الكندية السيطرة بشكل شبه كامل على وسط مدينة أوتاوا، الأحد، بعد شلّه لمدة 24 يومًا بسبب احتجاج سائقي الشاحنات المعارضين لسياسة الحكومة في احتواء وباء كوفيد.

وأوردت السلطات، ظهر الأحد، أنها قبضت على 190 متظاهرًا وأزاحت نحو خمسين عربة أطلقت العنان لأبواقها لأسابيع في المدينة المعروفة بهدوئها، وفق «فرانس برس».

 «عملية الشرطة لا تزال مستمرة»
بعد رشها المتظاهرين برذاذ الفلفل، وإزالة متاريس احتمى بها بعضهم، صعّدت الشرطة أسلوب تعاملها بداية عطلة نهاية الأسبوع مؤكدة أن الوقت حان لمغادرة سائقي الشاحنات. وقد أدت عملية الشرطة إلى تفريق معظم المحتجين. 

لكن السلطات قالت إن «عملية الشرطة لا تزال مستمرة»، موضحة أنها قامت بوضع سياج حول مبنى البرلمان الكندي «لضمان عدم خسارة المنطقة المستعادة».

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ورفض الكثير من هؤلاء الاعتراف بالهزيمة، مؤكدين أنهم سيواصلون الضغط من أجل الرفع الكامل للقيود المفروضة لمكافحة كوفيد والتي تعد من بين الأكثر صرامة في العالم، رغم تخفيف بعضها في الأيام الأخيرة.

ورغم عودة الهدوء أخيرًا إلى أوتاوا، فإن الحركة الاحتجاجية التاريخية التي بدأت في أواخر يناير قد تكون لها آثار دائمة على النقاشات السياسية في البلاد.

حركة الاحتجاج الكندية تلهم دول أخرى
وألهمت حركة الاحتجاج الكندية آخرين خارج حدود البلاد، لا سيما في فرنسا ونيوزيلندا. وتستعد الشرطة في العاصمة الأميركية واشنطن الأحد لوصول قافلة من سائقي الشاحنات مع اقتراب موعد إلقاء الرئيس جو بايدن الخطاب السنوي للأمة في الكونغرس والمقرر في الأول من مارس. تحسبًا لذلك، قد يقام سياج حول مبنى الكابيتول.

لم تحدد أوتاوا بعد التأثير الاقتصادي النهائي للأزمة التي شُلت خلالها أيضًا العديد من المعابر الحدودية الرئيسية بين الولايات المتحدة وكندا، وأجبرت كثيرا من المصانع على تعليق الإنتاج. وتظهر استطلاعات الرأي أن الكنديين الذين كانوا مؤيدين لحركة احتجاج سائقي الشاحنات، نأوا بأنفسهم منها في الأيام الأخيرة.

ولم يعلق رئيس الوزراء جاستن ترودو على التطورات في وسط أوتاوا، ويبدو أنه يريد النأي بنفسه من عملية الإخلاء بعد أن انتقدته المعارضة بشدة بسبب تفعيله قانون إجراءات الطوارئ الذي نادرا ما يستخدم في زمن السلم.

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