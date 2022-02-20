الرئيس الأوكراني يطالب بـ«وقف فوري لإطلاق النار» بعد مكالمته مع ماكرون

القاهرة - بوابة الوسط

دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأحد، إلى استئناف المفاوضات مع روسيا تحت رعاية منظمة الأمن والتعاون في أوروبا وإعلان «وقف إطلاق نار فوري» في شرق بلاده، بعد مكالمة هاتفية مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وكتب زيلينسكي في تغريدة: «نطالب بالدعوة العاجلة لاجتماع للمجموعة الثلاثية (أوكرانيا وروسيا ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا) وإعلان وقف إطلاق نار فوري»، وفق «فرانس برس».

الرئيس الأوكراني يعرض لقاء بوتين

عرض الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أمس السبت، لقاء نظيره الروسي فلاديمير بوتين بهدف منع أي غزو روسي لبلاده، وقال زيلينسكي، خلال مؤتمر ميونيخ للأمن، «لا أعرف ما الذي يريده الرئيس الروسي. لهذا السبب، أقترح بأن نلتقي»، وفق «فرانس برس».

وسجّل مراقبو منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، السبت، أكثر من 1500 خرق لوقف إطلاق النار في شرق أوكرانيا خلال يوم واحد، وهو العدد الأعلى هذا العام. وفي تقرير بشأن هجمات، الجمعة، سجل المراقبون 591 خرقًا في دونيتسك و975 في لوغانسك المجاورة، وهما منطقتان خاضعتان جزئيًّا لسيطرة انفصاليين مدعومين من موسكو، وفق الوكالة الفرنسية.

- زيلينسكي: لن نرد على الاستفزازات الروسية

- جونسون يدعو الغرب إلى الوحدة في مواجهة روسيا

وفي وقت سابق اليوم، أعلن الجيش الأوكراني مقتل جندي أوكراني خلال مواجهات مع انفصاليين تدعمهم موسكو في شرق أوكرانيا الانفصالي، مع تصاعد المخاوف من غزو روسي للجمهورية السوفياتية السابقة.

وتبادلت القوات الأوكرانية والانفصاليون المدعومون من موسكو، السبت، الاتهامات بخرق وقف إطلاق النار، وأبلغت القوات المسلحة في كييف عن 66 تبادلًا لإطلاق النار بحلول الساعة 07.00 صباحًا (04.00 بتوقيت غرينتش)، فيما وصف الانفصاليون في دونيتسك الوضع بأنه «خطير»، وفق الوكالة الفرنسية.