شاحنة تقتحم بوابات مسجد جمكران في مدينة قم الإيرانية

القاهرة - بوابة الوسط

اقتحمت شاحنة، فجر الأحد، إحدى بوابات حرم مسجد جمكران في مدينة قم المقدسة وسط إيران، وفق ما أفادت وسائل إعلام محلية، مشيرة الى توقيف السائق الذي لم تعرف دوافعه.

وأوردت وكالة «فارس» أن «شاحنة دمرت الباب الرقم 6 للمسجد المقدس في جمكران عند الساعة الرابعة فجرًا (00.30 بعد منتصف الليل ت غ) ودخلت إلى حرم المكان المقدس»، وفق «فرانس برس».

الشاحنة «تحمل الوقود»

ولم تحدد الوكالة ما إذا كان الحادث تسبب بأي إصابات، مشيرة إلى أن السائق تم توقيفه، وأن الشاحنة كانت «تحمل الوقود» على متنها.

وبي مسجد جمكران في موقع يعتقد أنه شهد ظهورًا للمهدي المغيب، الإمام الثاني عشر لدى الشيعة، ويؤم مسجد جمكران آلاف المؤمنين أسبوعيًا. وأوضحت «فارس» قيام قوات الأمن بإبعاد المصلين بعيد الحادث.