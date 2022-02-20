الإليزيه: محادثات مرتقبة «خلال الساعات المقبلة» بين الرئيس الفرنسي وبايدن وشولتس

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الرئاسة الفرنسية، الأحد، أن الرئيس إيمانويل ماكرون سيجري محادثات «خلال الساعات المقبلة» مع المستشار الألماني أولاف شولتس والرئيس الأميركي جو بايدن بشأن الأزمة الأوكرانية، في أعقاب مكالمة هاتفية بين ماكرون ونظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وقال قصر الإليزيه إن الرئيس الفرنسي قد يجري محادثات أيضًا مع رئيسي الوزراء البريطاني بوريس جونسون والإيطالي ماريو دراغي وكذلك مع «شركاء مقربين آخرين»، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

ويأتي ذلك بعدما أعلن قصر الإليزيه أن الرئيسين الفرنسي والروسي اتّفقا على «تكثيف الجهود الدبلوماسية» في الملف الأوكراني.