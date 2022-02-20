الإليزيه: بوتين يؤكد لماكرون مجددا نيته سحب القوات الروسية من بيلاروسيا

القاهرة - بوابة الوسط

كرر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون «نيته سحب قواته» من بيلاروسيا «حين تنتهي المناورات المستمرة» في هذا البلد، وفق ما أفاد الإليزيه إثر مشاورات هاتفية بين الرئيسين، الأحد.

وأضافت الرئاسة الفرنسية «ينبغي التحقق من كل ذلك، هذا الأمر قد يستغرق بعض الوقت»، مع «الملاحظة أن تصريحات سلطات بيلاروسيا»، التي أكدت بقاء القوات الروسية «لا تنسجم مع تصريحات الرئيس بوتين»، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وأعلنت مينسك، حليفة موسكو في أزمتها مع الغربيين، أن القوات الروسية الموجودة على أراضيها منذ العاشر من فبراير لإجراء مناورات عسكرية من المقرر أن تنتهي الأحد، ستبقى من أجل مناورات أخرى مماثلة.