الخارجية الأميركية: كل المؤشرات تدل على أن روسيا «على وشك» غزو أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط

اعتبر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الأحد، أن بقاء القوات الروسية في بيلاروسيا يدل على أن روسيا «على وشك» أن تغزو أوكرانيا، الأمر الذي ينسجم مع السيناريو الذي تحدثت عنه الولايات المتحدة في الأيام الأخيرة.

وصرح بلينكن لشبكة «سي إن إن» أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين «يتبع السيناريو في شكل شبه حرفي»، مضيفًا أن «كل ما نراه يشير إلى أن ذلك خطير جدًا وإلى أننا على وشك حصول غزو»، وفق «فرانس برس».

«تحرّك الدبابات (الروسية)» فعليًا

وقال بلينكن أن الرئيس الأميركي جو بايدن مستعد «للقاء» نظيره الروسي فلاديمير بوتين «في أي وقت وبأي صيغة إذا كان ذلك يسمح بتجنُّب حرب» في أوكرانيا. وجدّد بلينكن التأكيد عبر شبكة «سي إن إن» أن المسار الدبلوماسي لا يزال ممكنًا إلى حين «تحرّك الدبابات (الروسية) فعليًا وتحليق الطائرات».

- جونسون يدعو الغرب إلى الوحدة في مواجهة روسيا

- بيلاروسيا: القوات الروسية ستبقى لمزيد التدريبات العسكرية

من جانبه، اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأحد، في مكالمة هاتفية مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون أن «الاستفزازات» الأوكرانية تؤدي إلى تصعيد المعارك مع الانفصاليين في شرق أوكرانيا، مشيرًا إلى عزمه على «تكثيف» الجهود الدبلوماسية لحلّ النزاع.

وبحسب الكرملين، فإن بوتين طالب أيضًا أثناء هذه المكالمة الهاتفية مع ماكرون، بأن يأخذ حلف شمال الأطلسي والولايات المتحدة المطالب الأمنية الروسية «على محمل الجدّ»، في خضمّ الأزمة الحالية بين موسكو والدول الغربية.

استمرار المناورات العسكرية المشتركة

وأعلنت بيلاروسيا، الأحد، إن المناورات العسكرية المشتركة التي أجريت على أراضيها مع روسيا، التي كان مقررًا أن تنتهي الأحد، ستستمر في ظل تصاعد التوتر في أوكرانيا المجاورة.

وأوضح وزير الدفاع البيلاروسي في بيان «قرر الرئيسان الروسي والبيلاروسي مواصلة التدريبات بسبب زيادة النشاط العسكري على حدودهما المشتركة والتصعيد في شرق أوكرانيا».