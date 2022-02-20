بلينكن: بايدن مستعد للقاء بوتين «في أي وقت وبأي صيغة» لبحث الملف الأوكراني

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن عبر قناة «سي بي إس» أن الرئيس الأميركي جو بايدن مستعد «للقاء» نظيره الروسي فلاديمير بوتين «في أي وقت وبأي صيغة إذا كان ذلك يسمح بتجنُّب حرب» في أوكرانيا.

وجدّد بلينكن التأكيد عبر شبكة «سي إن إن» أن المسار الدبلوماسي لا يزال ممكنًا إلى حين «تحرّك الدبابات (الروسية) فعليًا وتحليق الطائرات»، وفق «فرانس برس».

من جانبه، اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأحد، في مكالمة هاتفية مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون أن «الاستفزازات» الأوكرانية تؤدي إلى تصعيد المعارك مع الانفصاليين في شرق أوكرانيا، مشيرًا إلى عزمه على «تكثيف» الجهود الدبلوماسية لحلّ النزاع.

وبحسب الكرملين، فإن بوتين طالب أيضًا أثناء هذه المكالمة الهاتفية مع ماكرون، بأن يأخذ حلف شمال الأطلسي والولايات المتحدة المطالب الأمنية الروسية «على محمل الجدّ»، في خضمّ الأزمة الحالية بين موسكو والدول الغربية.

استمرار المناورات العسكرية المشتركة

وأعلنت بيلاروسيا، الأحد، إن المناورات العسكرية المشتركة التي أجريت على أراضيها مع روسيا، التي كان مقررًا أن تنتهي الأحد، ستستمر في ظل تصاعد التوتر في أوكرانيا المجاورة.

وأوضح وزير الدفاع البيلاروسي في بيان «قرر الرئيسان الروسي والبيلاروسي مواصلة التدريبات بسبب زيادة النشاط العسكري على حدودهما المشتركة والتصعيد في شرق أوكرانيا».

توقعات أميركية بهجوم روسي في أي وقت

من جهته، أكد البيت الأبيض مجددًا، السبت، أن روسيا قد تشن هجومًا على أوكرانيا «في أي وقت». ويشارك الرئيس الأميركي جو بايدن، الأحد، في اجتماع نادر لمجلس الأمن القومي مخصص للبحث في الأزمة الأوكرانية، قبل أيام قليلة من محادثات بين وزير خارجيته أنتوني بلينكن ونظيره الروسي سيرغي لافروف الخميس 24 فبراير.

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غير أن الوضع بات بالغ الخطورة وأعلن الحلف الأطلسي أن «كل المؤشرات تشير إلى أن روسيا تخطط لهجوم شامل» على أوكرانيا. وأجرى ماكرون السبت محادثات مع الرئيس الأوكراني أعلن الإليزيه بعدها أن فولوديمير زيلينسكي أكد أنه لن «يرد على الاستفزازات على طول خط التماس»، مشيرة ألى أنه عهد إلى ماكرون «إبلاغ فلاديمير بوتين باستعداد أوكرانيا للحوار».

الحرب إلى قلب أوروبا

وقال مستشار للرئيس الفرنسي إن «عملًا عسكريًّا روسيا ضد أوكرانيا سينقل الحرب إلى قلب أوروبا»، وحذر من خطر اندلاع نزاع «في أوكرانيا ومحيطها»، معتبرًا في هذه الحالة أنه لن يكون هناك «أي خيار ممكن غير رد شديد جدًّا». وأعلن الانفصاليون الموالون لروسيا في شرق أوكرانيا الذين يتهمون كييف بالتخطيط لمهاجمتهم، «تعبئة عامة»، السبت، لجميع الرجال القادرين على القتال بعدما أمروا بإجلاء المدنيين إلى روسيا المجاورة.

وأفادت وكالات الأنباء الروسية، ليل السبت الأحد، بوقوع إطلاق نار بالمدفعية في ضواحي دونيتسك على مقربة من خط الجبهة. وينفي الكرملين أي نية في مهاجمة أوكرانيا التي يسعى لإعادتها إلى دائرة نفوذه.

وتطالب موسكو بـ«ضمانات أمنية» كشرط لخفض التصعيد، أبرزها انسحاب الحلف الأطلسي من أوروبا الشرقية وعدم توسيع الحلف، لا سيما لضم أوكرانيا، وهي مطالب اعتبرها الغربيون غير مقبولة.