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«الإليزيه»: ماكرون تحدث مع بوتين لمدة ساعة و45 دقيقة وبعدها تحدث مع الرئيس الأوكراني

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 20 فبراير 2022, 03:15 مساء
«الإليزيه»: ماكرون تحدث مع بوتين لمدة ساعة و45 دقيقة وبعدها تحدث مع الرئيس الأوكراني
صورة مركبة للرئيس بوتين والفرنسي ماكرون و الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.(الوسط).
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يجري الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مكالمة هاتفية مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأحد، بعد محادثة مماثلة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كما أعلن قصر الإليزيه.

وأوضحت الرئاسة الفرنسية أن «الاتصال الهاتفي مع الرئيس فلاديمير بوتين استمر ساعة و45 دقيقة، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

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