«الإليزيه»: ماكرون تحدث مع بوتين لمدة ساعة و45 دقيقة وبعدها تحدث مع الرئيس الأوكراني

القاهرة - بوابة الوسط

يجري الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مكالمة هاتفية مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأحد، بعد محادثة مماثلة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كما أعلن قصر الإليزيه.

وأوضحت الرئاسة الفرنسية أن «الاتصال الهاتفي مع الرئيس فلاديمير بوتين استمر ساعة و45 دقيقة، وفقًا لوكالة «فرانس برس».