إصابة ملكة بريطانيا بـ«كورونا» والعوارض «خفيفة»

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن القصر الملكي البريطاني إصابة الملكة إليزابيث الثانية بـ«كوفيد-19» الأحد، موضحًا أنها تعاني أعراضًا «خفيفة» وستمارس مهامها جزئيًّا في قصر ويندسور.

وجاء في بيان لقصر باكينغهام أن الملكة «ستواصل تلقي الرعاية الطبية وستتّبع كل التوجيهات»، المعطاة على هذا الصعيد، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

- أول لقاء شخصي للملكة إليزابيث منذ إصابة الأمير تشارلز بـ«كوفيد»

وأعلن الأمير تشارلز (73 عاما)، وريث العرش البريطاني، الخميس الماضي، إصابته بـ«كوفيد-19» للمرة الثانية، مشيرًا إلى أنه سيخضع للعزل. وكان قد التقى والدته قبل 48 ساعة من ذلك.

وأكدت أوساط الملكة بعد ذلك أنه لم تظهر عليها أية أعراض مرضية، من دون تحديد ما إذا كانت مصابة بكوفيد أم لا، ما أثار القلق.