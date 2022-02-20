بدء المكالمة الهاتفية «المرتقبة» بين الرئيسين الروسي والفرنسي

القاهرة - بوابة الوسط

يجري الرئيسان الفرنسي إيمانويل ماكرون، والروسي فلاديمير بوتين، مكالمة هاتفية في محاولة لتجنب حرب كبرى في أوروبا، فيما يخشى الغرب أكثر من أي وقت مضى غزوًا روسيًا لأوكرانيا، على ما أعلن قصر الإليزيه الأحد.

وقالت الرئاسة الفرنسية: «بدأ الاجتماع مع الرئيس بوتين كما هو مخطط عند الساعة 11 صباحًا بتوقيت باريس، وذلك بعد أسبوعين من اجتماع الزعيمين في الكرملين، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

الحرب في قلب أوروبا

وقال مستشار للرئيس الفرنسي إن «عملًا عسكريًّا روسيا ضد أوكرانيا سينقل الحرب إلى قلب أوروبا»، وحذر من خطر اندلاع نزاع «في أوكرانيا ومحيطها»، معتبرًا في هذه الحالة أنه لن يكون هناك «أي خيار ممكن غير رد شديد جدًّا». وأعلن الانفصاليون الموالون لروسيا في شرق أوكرانيا الذين يتهمون كييف بالتخطيط لمهاجمتهم، «تعبئة عامة»، السبت، لجميع الرجال القادرين على القتال بعدما أمروا بإجلاء المدنيين إلى روسيا المجاورة.

وأفادت وكالات الأنباء الروسية، ليل السبت الأحد، بوقوع إطلاق نار بالمدفعية في ضواحي دونيتسك على مقربة من خط الجبهة. وينفي الكرملين أي نية في مهاجمة أوكرانيا التي يسعى لإعادتها إلى دائرة نفوذه.

وتطالب موسكو بـ«ضمانات أمنية» كشرط لخفض التصعيد، أبرزها انسحاب الحلف الأطلسي من أوروبا الشرقية وعدم توسيع الحلف، لا سيما لضم أوكرانيا، وهي مطالب اعتبرها الغربيون غير مقبولة.

معارك على الجبهة الشرقية لأوكرانيا

وميدانيًّا، ازدادت حدة المعارك على الجبهة في شرق أوكرانيا ويتبادل الانفصاليون المدعومون من موسكو وكييف الاتهامات بتصعيد النزاع الذي أوقع أكثر من 14 ألف قتيل منذ 2014. في روسيا، أعلنت منطقة روستوف المحاذية لأوكرانيا حال الطوارئ تحسبا لتدفق لاجئين قادمين من المناطق الانفصالية.

وبحسب آخر الأرقام الصادرة عن الانفصاليين، تم إجلاء أكثر من 22 ألف شخص إلى روسيا، وهو عدد ضئيل بالنسبة إلى هذه المناطق التي يسكنها مئات آلاف الأشخاص. وتحذر واشنطن باستمرار منذ نحو ثلاثة أشهر من الاستعدادات الروسية لشن هجوم على أوكرانيا.

وأعلن بايدن لأول مرة الجمعة أنه «واثق» بأن بوتين اتخذ قرارا باجتياح أوكرانيا «في الأيام المقبلة» وأن تزايد الاشتباكات على خط الجبهة في شرق البلاد يهدف إلى «اختلاق ذريعة» لشن الهجوم. وجرت تظاهرة محدودة السبت في نيويورك رفعت لافتات كتب عليها «لا حرب مع روسيا» و«لا حرب بعد الآن لا باردة ولا ساخنة».

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وفي وارسو، تجري ظهر الأحد تظاهرة تضامنا مع أوكرانيا في وقت يختتم مؤتمر ميونيخ للأمن. وحض الرئيس الأوكراني في مداخلته أمام المؤتمر السبت الغربيين على وقف سياسة «المهادنة» التي يتبعونها حيال موسكو وزيادة مساعدتهم العسكرية لبلاده التي تشكل «درع أوروبا» في وجه روسيا.