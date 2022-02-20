رئيس المجلس الأوروبي: لا يمكن الاستمرار في تقديم غصن زيتون لروسيا فيما تحشد قواتها

القاهرة - بوابة الوسط

قال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، الأحد، إن الحلفاء الغربيين لا يمكنهم الاستمرار في «تقديم غصن زيتون» لروسيا، بينما تستمر موسكو في تصعيد التوتر على طول الحدود الأوكرانية، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وأضاف ميشال خلال مؤتمر ميونيخ للأمن: «يبقى السؤال الكبير: هل يريد الكرملين الحوار؟ لا يمكننا أن نقدم غصن زيتون إلى الأبد، فيما تقوم روسيا بتجارب صاروخية وتواصل حشد القوات»، على حدود أوكرانيا.

الأمين العام لحلف الـ«ناتو» يحذر

حذر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي «ناتو»، ينس ستولتنبرغ، في مقابلة تلفزيونية بثت، مساء السبت، من أن «كل المؤشرات تدل على أن روسيا تعتزم شن هجوم كامل» على أوكرانيا.

وقال ستولتنبرغ في مقابلته مع قناة «إيه آر دي» الألمانية: «نحن جميعًا متفقون على القول إن خطر وقوع هجوم مرتفع جدًّا»، وفق ما نقلت عنه وكالة «فرانس برس».

وفي وقت سابق اليوم، أكد ستولتنبرغ، الالتزام «الثابت» لأعضاء الحلف بحماية بعضهم البعض، محذرًا روسيا من أنها ستجد مزيد قوات الـ«ناتو» في سعيها لخفض وجوده على حدودها.

وقال ستولتنبرغ خلال كلمة ألقاها في مؤتمر ميونيخ للأمن: «تحاول موسكو دحر التاريخ وإعادة إنشاء مجال نفوذها، لكننا جميعًا حلفاء في حلف شمال الأطلسي، وسنقوم دائمًا بما هو ضروري لحماية أنفسنا والدفاع عن بعضنا البعض».

يجري الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأحد، محادثات مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين تعتبر بمثابة الفرصة الأخيرة لتفادي اجتياح روسي لأوكرانيا، مع تصاعد التوتر على خط الجبهة في شرق البلد.

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وتجرى المكالمة في الساعة 10.00 (بتوقيت غرينتش) في وقت دعت كييف حلفاءها الغربيين إلى وقف «سياسة المهادنة» حيال موسكو التي يتهمها الغرب بالتحضير لشن هجوم على أوكرانيا بعدما حشدت 150 ألف جندي على الحدود الشرقية لهذا البلد، حسب تقرير لوكالة «فرانس برس».

وبعد اللقاء بين ماكرون وبوتين في 7 فبراير في موسكو، تشكل المحادثات المقررة بينهما الأحد «آخر جهود ممكنة وضرورية لتفادي نزاع كبيرا في أوكرانيا»، بحسب قصر الإليزيه.