زيلينسكي: لن نرد على الاستفزازات الروسية شرق أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط

أكد الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، لنظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، مساء السبت، أنه لن «يرد على الاستفزازات» الروسية في شرق أوكرانيا، مشددًا على استعداده «للحوار» مع موسكو.

وأوردت الرئاسة الفرنسية أن زيلينسكي «أعرب عن عدم رغبته في الرد على الاستفزازات على طول خط التماس»، وأشارت إلى بذل «مساع أخيرة من أجل تجنب نزاع كبير في أوكرانيا»، خلال محادثة مقررة الأحد بين ماكرون ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، وفق وكالة «فرانس برس».

وسجّل مراقبو منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، السبت، أكثر من 1500 خرق لوقف إطلاق النار في شرق أوكرانيا خلال يوم واحد، وهو العدد الأعلى هذا العام. وفي تقرير بشأن هجمات، الجمعة، سجّل المراقبون 591 خرقًا في دونيتسك و975 في لوغانسك المجاورة، وهما منطقتان خاضعتان جزئيًا لسيطرة انفصاليين مدعومين من موسكو، وفق الوكالة الفرنسية.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن الجيش الأوكراني مقتل جندي أوكراني خلال مواجهات مع انفصاليين تدعمهم موسكو في شرق أوكرانيا الانفصالي، مع تصاعد المخاوف من غزو روسي للجمهورية السوفياتية السابقة.

وتبادلت القوات الأوكرانية والانفصاليون المدعومون من موسكو، السبت، الاتهامات بخرق وقف إطلاق النار، وأبلغت القوات المسلحة في كييف عن 66 تبادلًا لإطلاق النار بحلول الساعة 07.00 صباحًا (04.00 بتوقيت غرينتش)، فيما وصف الانفصاليون في دونيتسك الوضع بأنه «خطير»، وفق الوكالة الفرنسية.

وأعلن زعيم «جمهورية دونيتسك» الانفصالية في شرق أوكراني، اليوم، التعبئة العامة؛ وقال دينيس بوشيلين في تصريح عبر الفيديو: «أحث إخواني المواطنين في قوات الاحتياط على المجيء إلى مكاتب التجنيد العسكري. لقد وقّعت اليوم مرسوم التعبئة العامة»، فيما حذّر مراقبون من تصعيد كبير بين القوات الأوكرانية والانفصاليين الموالين لروسيا على خط المواجهة.