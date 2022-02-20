ستولتنبرغ: المؤشرات تدل على عزم روسيا شن «هجوم كامل» على أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط

حذّر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي «ناتو»، ينس ستولتنبرغ، في مقابلة تلفزيونية بثّت، مساء السبت، من أنّ «كلّ المؤشرات تدلّ على أنّ روسيا تعتزم شنّ هجوم كامل» على أوكرانيا.

وقال ستولتنبرغ في مقابلته مع قناة «إيه آر دي» الألمانية: «نحن جميعًا متّفقون على القول إنّ خطر وقوع هجوم مرتفع جدًا»، وفق ما نقلت عنه وكالة «فرانس برس».

وبثّت المقابلة بعيد إعلان الحلف أنّه نقل موظّفيه الموجودين في أوكرانيا من العاصمة كييف إلى مدينة لفيف الواقعة في غرب البلاد، وإلى بروكسل، وذلك لضمان سلامتهم. ولم يعط الحلف أيّ تفاصيل بشأن أعداد هؤلاء الموظفين، مكتفيًا بالقول إنّ «سلامة موظفينا أمر بالغ الأهمية، لذلك جرى نقل الموظفين إلى لفيف وبروكسل. ومكاتب حلف شمال الأطلسي في أوكرانيا لا تزال تعمل».

وفي وقت سابق اليوم، أكّد ستولتنبرغ، الالتزام «الثابت» لأعضاء الحلف بحماية بعضهم البعض، محذرًا روسيا من أنها ستجد مزيد قوات الـ«ناتو» في سعيها لخفض وجوده على حدودها.

وقال ستولتنبرغ خلال كلمة ألقاها في مؤتمر ميونيخ للأمن: «تحاول موسكو دحر التاريخ وإعادة إنشاء مجال نفوذها، لكننا جميعًا حلفاء في حلف شمال الأطلسي وسنقوم دائمًا بما هو ضروري لحماية أنفسنا والدفاع عن بعضنا البعض».