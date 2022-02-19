«ناتو» ينقل موظفيه من كييف

القاهرة - بوابة الوسط

قال مسؤول في حلف شمال الأطلسي «ناتو» لوكالة «فرانس برس»، السبت، إنّ الحلف نقل موظّفيه الموجودين في أوكرانيا من العاصمة كييف إلى مدينة لفيف الواقعة في غرب البلاد، وإلى بروكسل حيث مقرّه، وذلك لضمان سلامتهم.

ولم يعط المسؤول أيّ تفاصيل بشأن أعداد هؤلاء الموظفين، مكتفيًا بالقول إنّ «سلامة موظفينا أمر بالغ الأهمية، لذلك جرى نقل الموظفين إلى لفيف وبروكسل. ومكاتب حلف شمال الأطلسي في أوكرانيا لا تزال تعمل».

وفي وقت سابق اليوم، أكّد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي «ناتو» ينس ستولتنبرغ، الالتزام «الثابت» لأعضاء الحلف بحماية بعضهم البعض، محذرًا روسيا من أنها ستجد مزيد قوات الـ«ناتو» في سعيها لخفض وجوده على حدودها.

وقال ستولتنبرغ خلال كلمة ألقاها في مؤتمر ميونيخ للأمن: «تحاول موسكو دحر التاريخ وإعادة إنشاء مجال نفوذها، لكننا جميعًا حلفاء في حلف شمال الأطلسي وسنقوم دائمًا بما هو ضروري لحماية أنفسنا والدفاع عن بعضنا البعض».

ومنذ نهاية العام الماضي تتهم كييف وحلفاؤها الغربيون روسيا بحشد ما يصل إلى مئة ألف جندي على حدودها مع جارتها الموالية للغرب تمهيدا لغزوها. لكن موسكو تنفي وجود أي مخطط لديها من هذا القبيل، مطالبة في الوقت نفسه بضمانات خطية لأمنها، وفي مقدمها التعهد بعدم انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي أبدًا ووقف توسع الحلف شرقًا.

ورفضت واشنطن في رسالة جوابية رفضًا مطلقًا الشرط المتعلق باحتمال انضمام أوكرانيا للحلف الأطلسي، لكنها أبدت استعدادًا لأن تبحث مع موسكو مسائل أخرى مهمة مثل تعزيز محادثات مراقبة الأسلحة في ما يتعلق خصوصًا بمسألة الصواريخ الاستراتيجية والأسلحة النووية المتمركزة في أوروبا، إضافة إلى المناورات العسكرية.