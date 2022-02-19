«الأمن والتعاون في أوروبا»: 1500 خرق لوقف إطلاق النار شرق أوكرانيا خلال يوم

القاهرة - بوابة الوسط

سجّل مراقبو منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، السبت، أكثر من 1500 خرق لوقف إطلاق النار في شرق أوكرانيا خلال يوم واحد، وهو العدد الأعلى هذا العام.

وفي تقرير بشأن هجمات، الجمعة، سجّل المراقبون 591 خرقًا في دونيتسك و975 في لوغانسك المجاورة، وهما منطقتان خاضعتان جزئيًا لسيطرة انفصاليين مدعومين من موسكو، وفق وكالة «فرانس برس».

وفي وقت سابق اليوم، أعلن الجيش الأوكراني مقتل جندي أوكراني خلال مواجهات مع انفصاليين تدعمهم موسكو في شرق أوكرانيا الانفصالي، مع تصاعد المخاوف من غزو روسي للجمهورية السوفياتية السابقة.

وتبادلت القوات الأوكرانية والانفصاليون المدعومون من موسكو، السبت، الاتهامات بخرق وقف إطلاق النار، وأبلغت القوات المسلحة في كييف عن 66 تبادلًا لإطلاق النار بحلول الساعة 07.00 صباحًا (04.00 بتوقيت غرينتش)، فيما وصف الانفصاليون في دونيتسك الوضع بأنه «خطير»، وفق الوكالة الفرنسية.

وأعلن زعيم «جمهورية دونيتسك» الانفصالية في شرق أوكراني، اليوم، التعبئة العامة؛ وقال دينيس بوشيلين في تصريح عبر الفيديو: «أحث إخواني المواطنين في قوات الاحتياط على المجيء إلى مكاتب التجنيد العسكري. لقد وقّعت اليوم مرسوم التعبئة العامة»، فيما حذّر مراقبون من تصعيد كبير بين القوات الأوكرانية والانفصاليين الموالين لروسيا على خط المواجهة.