الرئيس الأوكراني يعرض لقاء نظيره الروسي

القاهرة - بوابة الوسط

عرض الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، السبت، لقاء نظيره الروسي فلاديمير بوتين بهدف منع أي غزو روسي لبلاده.

وقال زيلينسكي، خلال مؤتمر ميونيخ للأمن، «لا أعرف ما الذي يريده الرئيس الروسي. لهذا السبب، أقترح بأن نلتقي»، وفق «فرانس برس».

إطار زمني «واضح»

طالب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينكسي، السبت، بإطار زمني «واضح» لانضمام بلاده إلى حلف شمال الأطلسي، في ظل تزايد المخاوف من غزو محتمل لبلاده من قبل روسيا، التي ترفض بشدة انضمام كييف إلى التحالف العسكري الغربي.

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وقال خلال مؤتمر ميونيخ للأمن: «ما الذي يمكننا القيام به؟ يمكننا دعم أوكرانيا وقدراتها الدفاعية بقوة»، عبر «تقديم.. جداول زمنية واضحة وعملية لانضوائها في الحلف»، وطالب زيلينسكي القوى الغربية بالتخلي عن سياسة «مهادنة» موسكو، فيما تتصاعد المخاوف من احتمال غزو روسيا لبلاده، وفق «فرانس برس».

وقال زيلينسكي، خلال المؤتمر، «تلقت أوكرانيا ضمانات أمنية للتخلي عن ثالث أكبر ترسانة نووية في العالم. لا نملك أسلحة.. لكن لدينا الحق في المطالبة بتغيير سياسة المهادنة إلى أخرى تضمن الأمن والسلام».

مقتل جندي أوكراني خلال مواجهات

وفي سياق متصل أعلن الجيش الأوكراني مقتل جندي أوكراني، السبت، خلال مواجهات مع متمردين تدعمهم موسكو في شرق أوكرانيا الانفصالي، مع تصاعد المخاوف من غزو روسي للجمهورية السوفياتية السابقة. وقالت القيادة العسكرية المشتركة لشرق أوكرانيا «نتيجة قصف مدفعي، أصيب جندي أوكراني بجروح قاتلة بسبب شظايا».

وأقر زعيم منطقة لوغانسك الانفصالية في شرق أوكرانيا أمرًا بالتعبئة العامة، السبت، حاذيًا حذو زعيم الانفصاليين في دونيتسك، مع تزايد المخاوف من هجوم روسي على الجمهورية السوفياتية السابقة.