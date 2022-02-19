استمرار عمليات البحث عن 12 مفقودا بعد حريق على متن عبارة قبالة السواحل اليونانية

القاهرة - بوابة الوسط

تستمر، السبت، عمليات البحث عن 12 شخصًا فقد أثرهم عقب اندلاع حريق على متن عبارة ترفع العلم الإيطالي أثناء عبورها في البحر الإيوني قبالة جزيرة كورفو، بحسب خفر السواحل اليوناني.

وتمشط سفن الدورية المنطقة المحيطة بالجزيرة السياحية؛ أملًا في العثور على ناجين. وحالت النيران المشتعلة في العبارة «يوروفيري أوليمبيا» دون تمكن فرق الإنقاذ من الصعود على متنها صباح السبت. لكن مروحية وفرقاطة وسفينة إطفاء وستة مراكب قاطرة كانت تشارك في عمليات البحث على بعد أكثر من 50 كلم عن كورفو، وفق «فرانس برس».

الرياح تؤجج النيران وسحب كثيفة تتصاعد

وأفاد تلفزيون إي آر تيب (ERT) بأن الرياح أججت النيران ظهر السبت، وتصاعدت سحب كثيفة من الدخان الأسود ووصلت الحرارة على متن العبارة إلى 500 درجة مئوية. وأجلي 280 راكبًا، الجمعة، إلى كورفو بعد اندلاع الحريق على متن «أوليمبيا» أثناء قيامها برحلة من اليونان إلى إيطاليا. ولا تزال أسباب الحريق مجهولة.

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وقال وزير الملاحة يانيس، بلاكيوتاكيس، إن فريقًا من جهاز التحقيق في حوادث الملاحة توجَّه إلى مكان الحادث لإجراء تحقيق. وذكر تلفزيون «إي آر تي» أن قبطان العبارة ومهندسيْن اثنيْن، مثلوا السبت أمام مدعٍ.

جميع المفقودين من سائقو شاحنات

وقال خفر السواحل إن جميع المفقودين هم سائقو شاحنات، سبعة من بلغاريا وثلاثة من اليونان وسائق من كل من تركيا وليتوانيا. وبحسب المستندات الرسمية كانت العبارة تقل 239 راكبًا و51 من أفراد الطاقم، إضافة إلى 153 شاحنة وقاطرة و32 آلية ركاب.

وقال خفر السواحل إن اثنين من الناجين الذين تم إنقاذهم غير مسجلين على قوائم الركاب، ما يثير المخاوف من أن يكون عدد المفقودين أكبر من المعلن. والإثنان أفغانيان، حسبما صرح خفر السواحل.