فرنسا تدعو رعاياها لمغادرة أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط

دعت فرنسا كل رعاياها إلى مغادرة أوكراني،ا وطلبت من المتواجدين منهم في المناطق الأكثر عرضة للخطر في شرق البلاد الابتعاد عن هناك «من دون تأخير».

وجاء في توصيات الخارجية الفرنسية المحدَّثة، السبت، «نوصي كل الرعايا الفرنسيين الذين لا ضرورة قصوى تتطلب بقاءهم في أوكرانيا مغادرة البلاد». وأوضحت الخارجية أن أولئك المتواجدين في «أقاليم خاركيف ولوغانسك ودونيتسك» وفي منطقة دنيبرو مدعوون «إلى مغادرة هذه المناطق من دون تأخير»، وفق «فرانس برس».

ودعت ألمانيا، السبت، رعاياها لمغادرة أوكرانيا «بصورة عاجلة» بسبب خطر اندلاع نزاع مسلح في هذا البلد، بحسب وزارة الخارجية الألمانية. وقالت الوزارة في بيان: «نحذر من أي سفر إلى أوكرانيا» و«نحض بصورة عاجلة الرعايا الألمان» الموجودين في أوكرانيا «على مغادرة البلد دون تأخير».

«التكهن» بنوايا روسيا

وحضّت فرنسا وألمانيا، الجمعة، روسيا على «استخدام نفوذها» لدى الانفصاليين في شرق أوكرانيا «للدعوة الى ضبط النفس والمساهمة في احتواء التوتر».

وحذرت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، السبت، من «التكهن» بنوايا روسيا في ما يتعلّق بأزمة أوكرانيا، بعدما أعرب الرئيس الأميركي جو بايدن عن اعتقاده بأن نظيره الروسي فلاديمير بوتين اتّخذ قرار غزو الجمهورية السوفياتية السابقة.

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وقالت بيربوك في ردها على سؤال عما إذا كانت تتفق مع تقييم بايدن «في الأزمات، أسوأ ما يمكن القيام به هو التكهن أو افتراض» قرارات الطرف الآخر. وجاءت تصريحاتها في أعقاب اجتماع لوزراء خارجية دول مجموعة السبع التي تترأسها برلين حاليًا.

وقالت وزيرة خارجية ألمانيا أنالينا بيربوك ونظيرها الفرنسي جان إيف لودريان إن «الانتهاكات العديدة لوقف إطلاق النار على طول خط الجبهة خلال الأيام الأخيرة تثير قلقًا بالغًا».