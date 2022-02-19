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سقوط قذائف أثناء تفقد وزير الداخلية الأوكراني خط الجبهة.. «أُجبر على الاختباء»

القاهرة - بوابة الوسط السبت 19 فبراير 2022, 05:36 مساء
سقوط قذائف أثناء تفقد وزير الداخلية الأوكراني خط الجبهة.. «أُجبر على الاختباء»
جنود من القوات المسلحة الأوكرانية شرق أوكرانيا (رويترز)
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سقط عدد من قذائف الهاون على بعد مئات الأمتار من مكان تواجد وزير الداخلية الأوكراني دينيس موناستيرسكي، بينما التقى السبت صحفيين خلال جولة قام بها لجبهة القتال ضد المتمردين المدعومين من روسيا.

وأُجبر الوزير على الاختباء لدى انفجار القذائف، وذلك بعد وقت قصير من إدلائه بتصريحات لوسائل إعلام دولية، وفق ما أفاد مراسلو «فرانس برس». ولم يسجل سقوط أي ضحايا، وفق «فرانس برس».

وأعلن الجيش الأوكراني مقتل جندي أوكراني، اليوم، خلال مواجهات مع متمردين تدعمهم موسكو في شرق أوكرانيا الانفصالي، مع تصاعد المخاوف من غزو روسي للجمهورية السوفياتية السابقة. وقالت القيادة العسكرية المشتركة لشرق أوكرانيا «نتيجة قصف مدفعي، أصيب جندي أوكراني بجروح قاتلة بسبب شظايا».

 تدريبات عسكرية استراتيجية
كما أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أطلق، السبت، تدريبات عسكرية استراتيجية تشمل إطلاق صواريخ بالستية وسط تصاعد التوتر حول أوكرانيا.

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ونقلت وكالتا الأنباء الروسيتان «ريا نوفوستي» و«انترفاكس» عن الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف قوله إن التدريبات بدأت وبوتين يتابعها مع نظيره البيلاروسي وحليفه ألكسندر لوكاشنكو.

 انتشارها واستعداد للهجوم
بينما قال  وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، السبت، خلال زيارة لليتوانيا، إن القوات الروسية المحتشدة على حدود أوكرانيا بدأت انتشارها واستعدادها للهجوم، وأضاف: «بدأت تنتشر في مواقع عدة وهي تستعد للهجوم»، موضحًا أن الجنود الروس «يتجهون نحو مواقع مناسبة ليتمكنوا من تنفيذ هجوم».

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