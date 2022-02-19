سقوط قذائف أثناء تفقد وزير الداخلية الأوكراني خط الجبهة.. «أُجبر على الاختباء»

القاهرة - بوابة الوسط

سقط عدد من قذائف الهاون على بعد مئات الأمتار من مكان تواجد وزير الداخلية الأوكراني دينيس موناستيرسكي، بينما التقى السبت صحفيين خلال جولة قام بها لجبهة القتال ضد المتمردين المدعومين من روسيا.

وأُجبر الوزير على الاختباء لدى انفجار القذائف، وذلك بعد وقت قصير من إدلائه بتصريحات لوسائل إعلام دولية، وفق ما أفاد مراسلو «فرانس برس». ولم يسجل سقوط أي ضحايا، وفق «فرانس برس».

وأعلن الجيش الأوكراني مقتل جندي أوكراني، اليوم، خلال مواجهات مع متمردين تدعمهم موسكو في شرق أوكرانيا الانفصالي، مع تصاعد المخاوف من غزو روسي للجمهورية السوفياتية السابقة. وقالت القيادة العسكرية المشتركة لشرق أوكرانيا «نتيجة قصف مدفعي، أصيب جندي أوكراني بجروح قاتلة بسبب شظايا».

تدريبات عسكرية استراتيجية

كما أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أطلق، السبت، تدريبات عسكرية استراتيجية تشمل إطلاق صواريخ بالستية وسط تصاعد التوتر حول أوكرانيا.

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ونقلت وكالتا الأنباء الروسيتان «ريا نوفوستي» و«انترفاكس» عن الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف قوله إن التدريبات بدأت وبوتين يتابعها مع نظيره البيلاروسي وحليفه ألكسندر لوكاشنكو.