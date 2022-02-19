ألمانيا تدعو إلى «عدم التكهن» بنوايا روسيا حيال أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط

حذرت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، السبت، من «التكهن» بنوايا روسيا في ما يتعلّق بأزمة أوكرانيا، بعدما أعرب الرئيس الأميركي جو بايدن عن اعتقاده بأن نظيره الروسي فلاديمير بوتين اتّخذ قرار غزو الجمهورية السوفياتية السابقة.

وقالت بيربوك في ردها على سؤال عما إذا كانت تتفق مع تقييم بايدن «في الأزمات، أسوأ ما يمكن القيام به هو التكهن أو افتراض» قرارات الطرف الآخر. وجاءت تصريحاتها في أعقاب اجتماع لوزراء خارجية دول مجموعة السبع التي تترأسها برلين حاليًا، وفق «فرانس برس».

وحضّت فرنسا وألمانيا، الجمعة، روسيا على «استخدام نفوذها» لدى الانفصاليين في شرق أوكرانيا «للدعوة الى ضبط النفس والمساهمة في احتواء التوتر».

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وقالت وزيرة خارجية ألمانيا أنالينا بيربوك ونظيرها الفرنسي جان إيف لودريان إن «الانتهاكات العديدة لوقف إطلاق النار على طول خط الجبهة خلال الأيام الأخيرة تثير قلقًا بالغًا»، حسب وكالة «فرانس برس».

روسيا تُعرِّض أمن أوروبا للخطر

وصرحت وزيرة الخارجية الألمانية، أمس الجمعة، بأن روسيا تُعرِّض أمن أوروبا للخطر من خلال «مطالب تعود إلى حقبة الحرب الباردة»، في موقف يأتي قبل انعقاد مؤتمر ميونيخ الأمني السنوي الذي ستُهيمن عليه الأزمة الأوكرانية.

وقالت بيربوك في بيان نقلته وكالة «فرانس برس»: «مع نشر غير مسبوق لقوات على الحدود مع أوكرانيا ومطالب تعود إلى حقبة الحرب الباردة، فإن روسيا تتحدى المبادئ الأساسية لنظام السلام الأوروبي»، داعية موسكو إلى إظهار «جهود جادة لخفض التصعيد».

توعد روسي بالتحرك عسكريا

ومنذ نهاية العام الماضي، تتهم كييف وحلفاؤها الغربيون روسيا بحشد ما يصل إلى مئة ألف جندي على حدودها مع جارتها الموالية للغرب تمهيدا لغزوها. لكن موسكو تنفي وجود أي مخطط لديها من هذا القبيل، مطالبة في الوقت نفسه بضمانات خطية لأمنها، وفي مقدمها التعهد بعدم انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي أبدا ووقف توسع الحلف شرقا، وهو ما رفضته واشنطن والغرب.

وفي تصعيد جديد، توعدت روسيا، الخميس، بالتحرك عسكريا، في حال رفضت الولايات المتحدة مطالبها الأمنية الرئيسية، مشددة على ضرورة انسحاب القوات الأميركية من وسط أوروبا وشرقها ودول البلطيق.

وقالت وزارة الخارجية الروسية، ردا على اقتراحات أميركية بشأن محادثات حول الأمن الأوروبي: «في غياب استعداد لدى الجانب الاميركي للتفاهم على ضمانات قانونية راسخة لأمننا (...) ستكون روسيا مضطرة الى التحرك، وخصوصا عبر تنفيذ إجراءات ذات طابع عسكري وتقني».