Atwasat

ألمانيا تدعو إلى «عدم التكهن» بنوايا روسيا حيال أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط السبت 19 فبراير 2022, 04:38 مساء
ألمانيا تدعو إلى «عدم التكهن» بنوايا روسيا حيال أوكرانيا
وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك. (أ ف ب)
alwasat radio

حذرت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، السبت، من «التكهن» بنوايا روسيا في ما يتعلّق بأزمة أوكرانيا، بعدما أعرب الرئيس الأميركي جو بايدن عن اعتقاده بأن نظيره الروسي فلاديمير بوتين اتّخذ قرار غزو الجمهورية السوفياتية السابقة.

وقالت بيربوك في ردها على سؤال عما إذا كانت تتفق مع تقييم بايدن  «في الأزمات، أسوأ ما يمكن القيام به هو التكهن أو افتراض»  قرارات الطرف الآخر. وجاءت تصريحاتها في أعقاب اجتماع لوزراء خارجية دول مجموعة السبع التي تترأسها برلين حاليًا، وفق «فرانس برس».

وحضّت فرنسا وألمانيا، الجمعة، روسيا على «استخدام نفوذها» لدى الانفصاليين في شرق أوكرانيا «للدعوة الى ضبط النفس والمساهمة في احتواء التوتر».

-  فرنسا وألمانيا تطالبان روسيا بـ«استخدام نفوذها» لدى الانفصاليين الأوكرانيين لخفض التصعيد
-  واشنطن: إجلاء مدنيين من المناطق الانفصالية في شرق أوكرانيا «مناورة روسية»

وقالت وزيرة خارجية ألمانيا أنالينا بيربوك ونظيرها الفرنسي جان إيف لودريان إن «الانتهاكات العديدة لوقف إطلاق النار على طول خط الجبهة خلال الأيام الأخيرة تثير قلقًا بالغًا»، حسب وكالة «فرانس برس».

روسيا تُعرِّض أمن أوروبا للخطر 
وصرحت وزيرة الخارجية الألمانية، أمس الجمعة، بأن روسيا تُعرِّض أمن أوروبا للخطر من خلال «مطالب تعود إلى حقبة الحرب الباردة»، في موقف يأتي قبل انعقاد مؤتمر ميونيخ الأمني السنوي الذي ستُهيمن عليه الأزمة الأوكرانية.

وقالت بيربوك في بيان نقلته وكالة «فرانس برس»: «مع نشر غير مسبوق لقوات على الحدود مع أوكرانيا ومطالب تعود إلى حقبة الحرب الباردة، فإن روسيا تتحدى المبادئ الأساسية لنظام السلام الأوروبي»، داعية موسكو إلى إظهار «جهود جادة لخفض التصعيد».

توعد روسي بالتحرك عسكريا
ومنذ نهاية العام الماضي، تتهم كييف وحلفاؤها الغربيون روسيا بحشد ما يصل إلى مئة ألف جندي على حدودها مع جارتها الموالية للغرب تمهيدا لغزوها. لكن موسكو تنفي وجود أي مخطط لديها من هذا القبيل، مطالبة في الوقت نفسه بضمانات خطية لأمنها، وفي مقدمها التعهد بعدم انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي أبدا ووقف توسع الحلف شرقا، وهو ما رفضته واشنطن والغرب.

وفي تصعيد جديد، توعدت روسيا، الخميس، بالتحرك عسكريا، في حال رفضت الولايات المتحدة مطالبها الأمنية الرئيسية، مشددة على ضرورة انسحاب القوات الأميركية من وسط أوروبا وشرقها ودول البلطيق.

وقالت وزارة الخارجية الروسية، ردا على اقتراحات أميركية بشأن محادثات حول الأمن الأوروبي: «في غياب استعداد لدى الجانب الاميركي للتفاهم على ضمانات قانونية راسخة لأمننا (...) ستكون روسيا مضطرة الى التحرك، وخصوصا عبر تنفيذ إجراءات ذات طابع عسكري وتقني».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

انتهت عبر قناة «WTV».. المحلة يفوز على السويحلي (4-3) في مباراة مثيرة

انتهت عبر قناة «WTV».. المحلة يفوز على السويحلي (4-3) في مباراة مثيرة
لوحات الفنانة نجاة أبوشيبة ارتحلت بدونها

لوحات الفنانة نجاة أبوشيبة ارتحلت بدونها
بايدن: مقتنع باتخاذ بوتين قرار الغزو العسكري لأوكرانيا

بايدن: مقتنع باتخاذ بوتين قرار الغزو العسكري لأوكرانيا
مسؤول أميركي: عزل روسيا من الأسواق المالية الدولية حال غزت أوكرانيا

مسؤول أميركي: عزل روسيا من الأسواق المالية الدولية حال غزت أوكرانيا
ستولتنبرغ: أوروبا تشهد أكبر حشد لقوات عسكرية منذ الحرب الباردة

ستولتنبرغ: أوروبا تشهد أكبر حشد لقوات عسكرية منذ الحرب الباردة
تجريد بريطانيا من فضية أولمبية بسبب المنشطات

تجريد بريطانيا من فضية أولمبية بسبب المنشطات
تقرير إيطالي يحذر من غزو «داعش» منطقة الساحل ووسط غرب أفريقيا

تقرير إيطالي يحذر من غزو «داعش» منطقة الساحل ووسط غرب أفريقيا
سيكون الأغلى في تاريخ الكرة.. عرض خيالي من سان جيرمان لـ«مبابي»

سيكون الأغلى في تاريخ الكرة.. عرض خيالي من سان جيرمان لـ«مبابي»
مسؤول أميركي سابق يحذر من خطر وصول «متلازمة هافانا» إلى البيت الأبيض

مسؤول أميركي سابق يحذر من خطر وصول «متلازمة هافانا» إلى البيت الأبيض
انتهت عبر قناة الوسط .. مباراة «المدينة 4-0 الشط» في الدوري الليبي الممتاز

انتهت عبر قناة الوسط .. مباراة «المدينة 4-0 الشط» في الدوري الليبي الممتاز
وزير الدفاع الأوكراني: عدد القوات الروسية المنتشرة عند حدودنا وصل إلى 149 ألفا

وزير الدفاع الأوكراني: عدد القوات الروسية المنتشرة عند حدودنا وصل إلى 149 ألفا
منظمة الصحة العالمية: 6 دول أفريقية ستنتج لقاحات بتقنية «الرنا المرسال»

منظمة الصحة العالمية: 6 دول أفريقية ستنتج لقاحات بتقنية «الرنا المرسال»
«فرملة غير متوقعة» وراء تحقيق جديد حول سيارات «تيسلا»

«فرملة غير متوقعة» وراء تحقيق جديد حول سيارات «تيسلا»
كُتَّاب وشعراء: غياب مريع للمثقف الليبي ومشهد تسوده الشللية

كُتَّاب وشعراء: غياب مريع للمثقف الليبي ومشهد تسوده الشللية
على غرار ريان.. وفاة الطفل العالق في بئر في أفغانستان

على غرار ريان.. وفاة الطفل العالق في بئر في أفغانستان
حضري خرشوف باللحم

حضري خرشوف باللحم
المغربية أسما لزرق تطرح «حالي اتلخبط»

المغربية أسما لزرق تطرح «حالي اتلخبط»
«الوسط» تستعرض أبرز أرقام وإحصاءات أولى مباريات إياب الدوري الممتاز

«الوسط» تستعرض أبرز أرقام وإحصاءات أولى مباريات إياب الدوري الممتاز
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
كامالا هاريس: حلف الناتو سيعزز قوته في أوروبا الشرقية في حال غزت روسيا أوكرانيا
كامالا هاريس: حلف الناتو سيعزز قوته في أوروبا الشرقية في حال غزت ...
الكرملين: إطلاق صواريخ بالستية وصواريخ كروز خلال التدريبات العسكرية الروسية
الكرملين: إطلاق صواريخ بالستية وصواريخ كروز خلال التدريبات ...
وزير الخارجية الصيني: يجب احترام مخاوف روسيا بشأن أوكرانيا
وزير الخارجية الصيني: يجب احترام مخاوف روسيا بشأن أوكرانيا
جونسون يدعو الغرب إلى الوحدة في مواجهة روسيا
جونسون يدعو الغرب إلى الوحدة في مواجهة روسيا
الجيش المالي يطلق عمليات عسكرية ضد «إرهابيين» في شمال البلاد
الجيش المالي يطلق عمليات عسكرية ضد «إرهابيين» في شمال البلاد
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«أنقذوا ريان».. سباق مع الزمن في المغرب لانتشال طفل عالق في بئر
«أنقذوا ريان».. سباق مع الزمن في المغرب لانتشال طفل عالق في ......
«فرانس برس»: زعيم تنظيم «داعش» فجّر نفسه خلال عملية أميركية
«فرانس برس»: زعيم تنظيم «داعش» فجّر نفسه خلال عملية أميركية...
منظمة الصحة: أوروبا تشهد «هدنة» من «كورونا» قد تؤدي إلى انتهاء الجائحة
منظمة الصحة: أوروبا تشهد «هدنة» من «كورونا» قد تؤدي إلى ......
وزير الدفاع الأميركي: واشنطن ترى مزيد القوات الروسية تتحرك باتجاه منطقة الحدود الأوكرانية
وزير الدفاع الأميركي: واشنطن ترى مزيد القوات الروسية تتحرك ......
الحكومة الألمانية: الوضع «حرج» مع تصاعد التوتر بين روسيا وأوكرانيا
الحكومة الألمانية: الوضع «حرج» مع تصاعد التوتر بين روسيا ......
المزيد
ألمانيا تدعو رعاياها لمغادرة أوكرانيا «بصورة عاجلة»
ألمانيا تدعو رعاياها لمغادرة أوكرانيا «بصورة عاجلة»...
ألمانيا تدعو إلى «عدم التكهن» بنوايا روسيا حيال أوكرانيا
ألمانيا تدعو إلى «عدم التكهن» بنوايا روسيا حيال أوكرانيا...
قاضٍ أميركي يسمح بمحاكمة ترامب على خلفية دوره في أحداث الكابيتول
قاضٍ أميركي يسمح بمحاكمة ترامب على خلفية دوره في أحداث ......
الجيش المالي يطلق عمليات عسكرية ضد «إرهابيين» في شمال البلاد
الجيش المالي يطلق عمليات عسكرية ضد «إرهابيين» في شمال البلاد...
جونسون يدعو الغرب إلى الوحدة في مواجهة روسيا
جونسون يدعو الغرب إلى الوحدة في مواجهة روسيا...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط