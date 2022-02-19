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وزير الخارجية الصيني: يجب احترام مخاوف روسيا بشأن أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط السبت 19 فبراير 2022, 03:13 مساء
وزير الخارجية الصيني: يجب احترام مخاوف روسيا بشأن أوكرانيا
وزير الخارجية الصيني وانغ يي. 8 يوليو 2020. (صورة مثبتة من بث مباشر)
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دعا وزير الخارجية الصيني الغربيين، السبت، إلى احترام مخاوف روسيا بشأن أوكرانيا وتساءل عما إذا كان توسع حلف شمال الأطلسي شرقًا سيضمن السلام، وفقًا لوكالة «فرانس برس». 

وقال وانغ يي في مؤتمر ميونيخ للأمن عبر اتصال بالفيديو «يحب أن تكون أوكرانيا جسرًا بين الشرق والغرب وليس خط مواجهة». وأضاف: «جميع الأطراف تملك الحق في إبداء مخاوفها، ويجب أيضًا احترام مخاوف روسيا المعقولة وأخذها في الاعتبار».

جاء هذا في الوقت الذي أعلن في الرئيس الأميركي جو بايدن إنه مقتنع باتخاذ نظيره الروسي فلاديمير بوتين قرار الغزو العسكري لأوكرانيا، معقبًا: «لدينا قدرات استخباراتية كبيرة»، ذلك في حديثه خلال مؤتمر صحفي مساء الجمعة، في البيت الأبيض.

وأشار بايدن إلى فرض عقوبات على روسيا حال اختيارها الحل العسكري في الأزمة، مشددًا على أن محاولاتها لشق الصف بين أميركا والدول الأوروبية فشلت.

موقف «ثابت» من أعضاء «ناتو» تجاه روسيا
من جهته أكّد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي «ناتو» ينس ستولتنبرغ، السبت، مجددًا الالتزام «الثابت» لأعضاء الحلف بحماية بعضهم البعض محذرًا روسيا من أنها ستجد المزيد من قوات الـ«ناتو» في سعيها لخفض وجوده  على حدودها. 

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وقال ستولتنبرغ خلال كلمة ألقاها في مؤتمر ميونيخ للأمن «تحاول موسكو دحر التاريخ وإعادة إنشاء مجال نفوذها، لكننا جميعًا حلفاء في حلف شمال الأطلسي وسنقوم دائمًا بما هو ضروري لحماية أنفسنا والدفاع عن بعضنا البعض».

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