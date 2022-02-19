الانفصاليون في أوكرانيا يعلنون التعبئة العامة.. وتبادل اتهامات مع القوات الحكومية بشن هجمات جديدة

القاهرة - بوابة الوسط

تبادلت القوات الأوكرانية والانفصاليون المدعومون من موسكو، اليوم السبت، الاتهامات بخرق وقف إطلاق النار، ما يغذي المخاوف بشأن غزو روسيا لأوكرانيا.

وأبلغت القوات المسلحة في كييف عن 66 تبادلًا لإطلاق النار بحلول الساعة 07.00 صباحًا (04.00 بتوقيت غرينتش)، فيما وصف المتمردون في دونيتسك معقل الانفصاليين الوضع بأنه «خطير»، وفق وكالة «فرانس برس».

وكان زعيم «جمهورية دونيتسك» الانفصالية في شرق أوكرانيا أعلن اليوم التعبئة العامة؛ في وقت بلغت فيه المخاوف من غزو روسي ذروتها.

وقال دينيس بوشيلين في تصريح عبر الفيديو: «أحث إخواني المواطنين في قوات الاحتياط على المجيء إلى مكاتب التجنيد العسكري. لقد وقّعت اليوم مرسوم التعبئة العامة»، فيما حذّر مراقبون من تصعيد كبير بين القوات الأوكرانية والانفصاليين الموالين لروسيا على خط المواجهة.