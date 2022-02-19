Atwasat

الانفصاليون في أوكرانيا يعلنون التعبئة العامة.. وتبادل اتهامات مع القوات الحكومية بشن هجمات جديدة

القاهرة - بوابة الوسط السبت 19 فبراير 2022, 09:17 صباحا
الانفصاليون في أوكرانيا يعلنون التعبئة العامة.. وتبادل اتهامات مع القوات الحكومية بشن هجمات جديدة
جندي يتمركز في مدينة أوكرانية. (الإنترنت)
alwasat radio

تبادلت القوات الأوكرانية والانفصاليون المدعومون من موسكو، اليوم السبت، الاتهامات بخرق وقف إطلاق النار، ما يغذي المخاوف بشأن غزو روسيا لأوكرانيا.

وأبلغت القوات المسلحة في كييف عن 66 تبادلًا لإطلاق النار بحلول الساعة 07.00 صباحًا (04.00 بتوقيت غرينتش)، فيما وصف المتمردون في دونيتسك معقل الانفصاليين الوضع بأنه «خطير»، وفق وكالة «فرانس برس».

وكان زعيم «جمهورية دونيتسك» الانفصالية في شرق أوكرانيا أعلن اليوم التعبئة العامة؛ في وقت بلغت فيه المخاوف من غزو روسي ذروتها.

وقال دينيس بوشيلين في تصريح عبر الفيديو: «أحث إخواني المواطنين في قوات الاحتياط على المجيء إلى مكاتب التجنيد العسكري. لقد وقّعت اليوم مرسوم التعبئة العامة»، فيما حذّر مراقبون من تصعيد كبير بين القوات الأوكرانية والانفصاليين الموالين لروسيا على خط المواجهة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

سيكون الأغلى في تاريخ الكرة.. عرض خيالي من سان جيرمان لـ«مبابي»

سيكون الأغلى في تاريخ الكرة.. عرض خيالي من سان جيرمان لـ«مبابي»
مسؤول أميركي سابق يحذر من خطر وصول «متلازمة هافانا» إلى البيت الأبيض

مسؤول أميركي سابق يحذر من خطر وصول «متلازمة هافانا» إلى البيت الأبيض
انتهت عبر قناة الوسط .. مباراة «المدينة 4-0 الشط» في الدوري الليبي الممتاز

انتهت عبر قناة الوسط .. مباراة «المدينة 4-0 الشط» في الدوري الليبي الممتاز
وزير الدفاع الأوكراني: عدد القوات الروسية المنتشرة عند حدودنا وصل إلى 149 ألفا

وزير الدفاع الأوكراني: عدد القوات الروسية المنتشرة عند حدودنا وصل إلى 149 ألفا
منظمة الصحة العالمية: 6 دول أفريقية ستنتج لقاحات بتقنية «الرنا المرسال»

منظمة الصحة العالمية: 6 دول أفريقية ستنتج لقاحات بتقنية «الرنا المرسال»
«فرملة غير متوقعة» وراء تحقيق جديد حول سيارات «تيسلا»

«فرملة غير متوقعة» وراء تحقيق جديد حول سيارات «تيسلا»
كُتَّاب وشعراء: غياب مريع للمثقف الليبي ومشهد تسوده الشللية

كُتَّاب وشعراء: غياب مريع للمثقف الليبي ومشهد تسوده الشللية
على غرار ريان.. وفاة الطفل العالق في بئر في أفغانستان

على غرار ريان.. وفاة الطفل العالق في بئر في أفغانستان
حضري خرشوف باللحم

حضري خرشوف باللحم
المغربية أسما لزرق تطرح «حالي اتلخبط»

المغربية أسما لزرق تطرح «حالي اتلخبط»
«الوسط» تستعرض أبرز أرقام وإحصاءات أولى مباريات إياب الدوري الممتاز

«الوسط» تستعرض أبرز أرقام وإحصاءات أولى مباريات إياب الدوري الممتاز
ألعاب قوى: النرويجي اينغبريغتسن يحطم الرقم القياسي في سباق 1500 م داخل قاعة

ألعاب قوى: النرويجي اينغبريغتسن يحطم الرقم القياسي في سباق 1500 م داخل قاعة
يوفنتوس يتلقى ضربة جديدة بإصابة مدافعه

يوفنتوس يتلقى ضربة جديدة بإصابة مدافعه
السفارة الأميركية ترد على بيان «حمودة»: وليامز الأكثر إنصافا ودقة في لم شمل الليبيين

السفارة الأميركية ترد على بيان «حمودة»: وليامز الأكثر إنصافا ودقة في لم شمل ...
انتهت عبر «WTV».. مباراة «النصر 4 - 0 التحدي» في الدوري الممتاز

انتهت عبر «WTV».. مباراة «النصر 4 - 0 التحدي» في الدوري الممتاز
سفيرة أميركا في الأمم المتحدة: روسيا تتجه لغزو وشيك لأوكرانيا

سفيرة أميركا في الأمم المتحدة: روسيا تتجه لغزو وشيك لأوكرانيا
بعد أرقامه القياسية.. محمد صلاح يهدد رونالدو في دوري الأبطال

بعد أرقامه القياسية.. محمد صلاح يهدد رونالدو في دوري الأبطال
رئيس بيلاروسيا: مستعدون لاستقبال «أسلحة نووية» حال وجود تهديد غربي

رئيس بيلاروسيا: مستعدون لاستقبال «أسلحة نووية» حال وجود تهديد غربي
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
بوتين يوجه بإجراء تدريب عسكري لقوات الاحتياط
بوتين يوجه بإجراء تدريب عسكري لقوات الاحتياط
بايدن: مقتنع باتخاذ بوتين قرار الغزو العسكري لأوكرانيا
بايدن: مقتنع باتخاذ بوتين قرار الغزو العسكري لأوكرانيا
«الإليزيه»: ماكرون يتحادث هاتفيا مع بوتين الأحد
«الإليزيه»: ماكرون يتحادث هاتفيا مع بوتين الأحد
منظمة أوروبية: تزايد انتهاكات وقف إطلاق النار في أوكرانيا
منظمة أوروبية: تزايد انتهاكات وقف إطلاق النار في أوكرانيا
الانفصاليون في أوكرانيا يعلنون التعبئة العامة.. وتبادل اتهامات مع القوات الحكومية بشن هجمات جديدة
الانفصاليون في أوكرانيا يعلنون التعبئة العامة.. وتبادل اتهامات مع...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«أنقذوا ريان».. سباق مع الزمن في المغرب لانتشال طفل عالق في بئر
«أنقذوا ريان».. سباق مع الزمن في المغرب لانتشال طفل عالق في ......
«فرانس برس»: زعيم تنظيم «داعش» فجّر نفسه خلال عملية أميركية
«فرانس برس»: زعيم تنظيم «داعش» فجّر نفسه خلال عملية أميركية...
منظمة الصحة: أوروبا تشهد «هدنة» من «كورونا» قد تؤدي إلى انتهاء الجائحة
منظمة الصحة: أوروبا تشهد «هدنة» من «كورونا» قد تؤدي إلى ......
وزير الدفاع الأميركي: واشنطن ترى مزيد القوات الروسية تتحرك باتجاه منطقة الحدود الأوكرانية
وزير الدفاع الأميركي: واشنطن ترى مزيد القوات الروسية تتحرك ......
الحكومة الألمانية: الوضع «حرج» مع تصاعد التوتر بين روسيا وأوكرانيا
الحكومة الألمانية: الوضع «حرج» مع تصاعد التوتر بين روسيا ......
المزيد
الجيش الأوكراني يعلن مقتل جندي في الشرق الانفصالي
الجيش الأوكراني يعلن مقتل جندي في الشرق الانفصالي...
الكرملين: بوتين سيتحدث مع ماكرون الأحد في ظل تصاعد التوتر حول أوكرانيا
الكرملين: بوتين سيتحدث مع ماكرون الأحد في ظل تصاعد التوتر ......
أوكرانيا: زعيم منطقة لوغانسك الانفصالية يعلن التعبئة العامة
أوكرانيا: زعيم منطقة لوغانسك الانفصالية يعلن التعبئة العامة...
الانفصاليون في أوكرانيا يعلنون التعبئة العامة.. وتبادل اتهامات مع القوات الحكومية بشن هجمات جديدة
الانفصاليون في أوكرانيا يعلنون التعبئة العامة.. وتبادل ......
منظمة أوروبية: تزايد انتهاكات وقف إطلاق النار في أوكرانيا
منظمة أوروبية: تزايد انتهاكات وقف إطلاق النار في أوكرانيا...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط