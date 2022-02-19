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بايدن: مقتنع باتخاذ بوتين قرار الغزو العسكري لأوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط السبت 19 فبراير 2022, 12:14 صباحا
بايدن: مقتنع باتخاذ بوتين قرار الغزو العسكري لأوكرانيا
الرئيس الأميركي جو بايدن في البيت الأبيض بواشنطن، 9 ديسمبر 2021. (ا ف ب)
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قال الرئيس الأميركي جو بايدن إنه مقتنع باتخاذ نظيره الروسي فلاديمير بوتين قرار الغزو العسكري لأوكرانيا، معقبا: «الدبلوماسية ليست خارج الإطارات لو لم يصنع ذلك».

وردا على قناعته بشأن موقف بوتين، أجاب: «لدينا قدرات استخباراتية كبيرة»، ذلك في حديثه خلال مؤتمر صحفي مساء الجمعة، في البيت الأبيض.

واستبعد بايدن استخدام روسيا للسلاح النووي في هذا الصراع، مشيرا إلى أن بوتين يسعى إلى تغيير الأوضاع السياسية في أوروبا.

وأكد أن القوات الروسية انتهكت اتفاق وقف إطلاق النار في إقليم دونباسك شرق أوكرانيا، مردفا أن الإعلام الروسي يكذب حول وجود تطهير عرقي هناك، وتخطيط أوكرانيا للهجوم على الانفصالين المنتشرين بالإقليم.

وأشار إلى فرض عقوبات على روسيا حال اختيارها الحل العسكري في الأزمة، مشددا على أن محاولاتها لشق الصف بين أميركا والدول الأوروبية فشلت.

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