بوتين يوجه بإجراء تدريب عسكري لقوات الاحتياط

القاهرة - بوابة الوسط

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مرسوما يقضي بدعوة الروس في قوات الاحتياط إلى التدريب العسكري.

وجاء في الوثيقة التي نشرت على البوابة الرسمية للمعلومات القانونية على الإنترنت: «دعوة مواطني روسيا الموجودين في (قائمة) الاحتياط لعام 2022 للخضوع لتدريب عسكري في القوات المسلحة الروسية، ووكالات أمن الدولة ووكالات خدمات الأمن الفيدرالية»، حسب وكالة «سبوتنيك».

وأضافت الوثيقة: «إضافة إلى ذلك، جرى توجيه مجلس الوزراء والسلطات التنفيذية للمناطق الروسية لضمان تنفيذ الإجراءات المتعلقة بدعوة المواطنين إلى معسكرات التدريب، وعقد هذه المعسكرات التدريبية (المحددة في الوثيقة)».