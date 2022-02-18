أميركا وبريطانيا تحمّلان موسكو مسؤولية الهجمات السيبرانية التي استهدفت أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط

اتّهمت الولايات المتحدة وبريطانيا، موسكو بالوقوف وراء الهجمات السيبرانية التي تعرضت لها أوكرانيا أخيرا.

وحمّلت الولايات المتحدة روسيا «مسؤولية» الهجمات التي طالت المواقع العسكرية الرسمية الأوكرانية ومصرفين حكوميين الثلاثاء الماضي، علماً بأنّ الكرملين نفى أي مسؤولية له عن تلك الهجمات، حسب وكالة «فرانس برس».

وقالت مستشارة البيت الأبيض لعمليات القرصنة المعلوماتية آن نويبرغر، «نرى أنّ الدولة الروسية هي المسؤولة عن الهجمات السيبرانية التي استهدفت مصارف أوكرانية هذا الأسبوع»، وذلك مع بلوغ التوتر ذروته مع موسكو في الأزمة حول أوكرانيا.

وبالمثل قالت وزارة الخارجية البريطانية إن لندن تعتبر أنّ الاستخبارات العسكرية الروسية «ضالعة في الهجمات» المعلوماتية التي استهدفت «هذا الأسبوع قطاع المال في أوكرانيا».