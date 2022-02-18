تقرير إيطالي يحذر من غزو «داعش» منطقة الساحل ووسط غرب أفريقيا

القاهرة - بوابة الوسط

حذر تقرير إيطالي من نمو نشاط تنظيم «داعش» في دول الساحل ووسط غرب أفريقيا، حيث أنها معرضة لـ«غزو» من قبل التنظيم، بسبب عدم استقرارها ويمكن للجماعات المتطرفة العمل فيها «بسهولة».

ويرصد التقرير «تهديدات» داعش، وخطر توغل التنظيم في أماكن جديدة قريبة من منطقة البحر المتوسط، وأعده مرصد أمن البحر الأبيض التابع لمؤسسة ثقافة الاستخبارات والتحليل الاستراتيجي الإيطالي، حيث جرى تقديم التقرير خلال ندوة نظمتها المؤسسة بالشراكة مع مجلة «فورميكي» الإيطالية.

وشارك في الحدث رئيس المؤسسة ليوناردو تريكاريكو، والمدير المركزي لشرطة الوقاية بوزارة الداخلية الإيطالية ديغو بارينتي ونائب رئيس المؤسسة والمدير السابق للجنة التحليل الإستراتيجي لمكافحة الإرهاب «كازا» بالوزارة، كارلو دي ستيفانو، والمستشار العلمي للمؤسسة والرئيس السابق لمجموعة مكافحة الإرهاب في مكتب المدعي العام بروما، جيانكارلو كابالدو، ومدير المرصد، أندريا بيكارو، ومحللو المؤسسة إليترا سانتوري وفيليبو تيبورتيني.

نشاط داعش في العراق وأفغانستان

وقال ليوناردو تريكاريكو إنه بين يناير العام 2018 ومايو العام 2019، نفذ تنظيم داعش 28 هجوما بطائرات انتحارية في العراق، ومن مارس العام 2020 إلى مارس العام 2021 نحو 1146 عملية في البلاد، في بيانات تدفع لعدم التخلي عن الحذر، فيما يذكر تقرير المؤسسة بأن «الإرهاب لم ينته ولا يزال يمثل العدو الحقيقي للمجتمع الدولي»، وفقا لموقع «ديكود 39» الإيطالي.

من جانبه، قال فيليبو تيبورتيني، إن تنظيم داعش في أفغانستان يمثل تهديدا إرهابيا حقيقيا، مشيراً إلى انتشار التنظيم في مناطق مختلفة من آسيا وإفريقيا.

وسجل التقرير الهجمات العديدة التي نفذت وسط كابول، بالإضافة إلى هجوم التنظيم الأخير على سجن سوري في الحسكة، حيث سجن 3000 عنصر من داعش.

خطر داعش في منطقة الساحل

وقال دي ستيفانو، إن منطقة الساحل هي الأكثر عرضة لخطر التنظيم، لسهولة عمل المتطرفين فيها، وانضم إليه دييجو بارنتي، الذي أعرب عن قلقه مما يحدث في الساحل ووسط غرب أفريقيا، كونها معرضة لغزو محتمل من التنظيم.

وذكر أن إيطاليا مهتمة بما يحدث في وسط غرب أفريقيا، بسبب وجود بعثات مختلفة، حيث تعنى روما بوضع المنطقة التي تعد مركزا لتجارات غير مشروعة، وأيضا للهجرة غير القانونية التي تؤثر على البحر المتوسط.