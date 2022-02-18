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نائبة الرئيس الأميركي تؤكد لدول حلف الـ«ناتو» أن التزام بلادها بحماية حلفائها «لا يتزعزع»

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 18 فبراير 2022, 06:04 مساء
نائبة الرئيس الأميركي تؤكد لدول حلف الـ«ناتو» أن التزام بلادها بحماية حلفائها «لا يتزعزع»
نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس. (أ ف ب)
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أكدت نائبة الرئيس الأميركي، كامالا هاريس، الجمعة، خلال لقاء مع قادة دول البلطيق أن التزام الولايات المتحدة بحماية حلفائها ضمن حلف شمال الأطلسي «لا يتزعزع»، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وقالت بشأن التوتر في الأزمة الأوكرانية «أعترف بوجود تهديدات»، مضيفة «نحن إلى جانبكم في هذه المسألة وبالطبع في مسائل أخرى»، وذلك على هامش مؤتمر ميونيخ حول الأمن، مؤكدة أن ضمانات الحماية المتبادلة الواردة في معاهدة حلف شمال الأطلسي «لا تتزعزع».

الأمين العام للأمم المتحدة يحذر من تداعيات «كارثية»
وحذر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، من تداعيات «كارثية» في حال تفجر الأزمة الروسية الأوكرانية واندلاع حرب، وذلك في افتتاح مؤتمر ميونيخ السنوي للأمن، الجمعة، والذي لا تحضره موسكو هذا العام، وفقًا لوكالة «فرانس برس»، وقال: «مع انتشار كثيف لجنود روس في محيط أوكرانيا، أشعر بقلق بالغ بشأن تصاعد التوترات وازدياد التكهنات بشأن نزاع عسكري في أوروبا»، مضيفا أنه إذا حصل ذلك «سيكون الأمر كارثيا»، وشدد على أنه «لا بديل للدبلوماسية».

بوتين:  الوضع في شرق أوكرانيا يتراجع
اعتبر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الجمعة، أن الوضع في شرق أوكرانيا يتراجع، في وقت تتهمه دول الغرب بالتخطيط لهجوم وشيك على هذا البلد، وفقًا لوكالة «فرانس برس»، وقال بوتين في مؤتمر صحفي مع نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشنكو في موسكو «في الوقت الحاضر نرى تدهورا للوضع» في شرق أوكرانيا.

وسُمع دوي انفجار قذائف، الجمعة، قرب قرية شرق أوكرانيا خاضعة لسلطة كييف، حيث أصيبت حضانة أطفال قبل يوم في قصف، بحسب مراسل لوكالة «فرانس برس» في المكان، وتضرر أكثر من 20 منزلا في قصف في محيط قرية ستانيتسيا لوغانسكا، الخميس، ومن بينها الحضانة التي لم تقع فيها إصابات خطرة، حسبما أعلن رئيس منظمة «فوستكوك إس.أو.إس»، كونستيانتين روتسكي للوكالة الفرنسية.

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