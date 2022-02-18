بوتين يرى «تدهورا للوضع» في شرق أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط

اعتبر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الجمعة، أن الوضع في شرق أوكرانيا يتراجع، في وقت تتهمه دول الغرب بالتخطيط لهجوم وشيك على هذا البلد، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وقال بوتين في مؤتمر صحفي مع نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشنكو في موسكو «في الوقت الحاضر نرى تدهورا للوضع» في شرق أوكرانيا.

وسُمع دوي انفجار قذائف، الجمعة، قرب قرية شرق أوكرانيا خاضعة لسلطة كييف، حيث أصيبت حضانة أطفال قبل يوم في قصف، بحسب مراسل لوكالة «فرانس برس» في المكان.

وتضرر أكثر من 20 منزلا في قصف في محيط قرية ستانيتسيا لوغانسكا، الخميس، ومن بينها الحضانة التي لم تقع فيها إصابات خطرة، حسبما أعلن رئيس منظمة «فوستكوك إس.أو.إس»، كونستيانتين روتسكي للوكالة الفرنسية.

زعيم انفصالي في دونيتسك يأمر بإجلاء مدنيين إلى روسيا

من جهته أعلن قائد «جمهورية دونتيسك» الانفصالية الموالية لروسيا، دنيس بوشيلين، والتي تتواجه في حرب مع أوكرانيا، الجمعة، إجلاء مدنيين باتجاه روسيا، متهما كييف بالتحضير لغزو بعد تصعيد أمني.

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وقال دنيس بوشيلين، في كلمة مصورة نشرت على حسابه عبر «تلغرام»، «اعتبارا من اليوم تقام عملية مغادرة كثيفة ومنظمة للسكان باتجاه روسيا، وسيتم أولا إجلاء النساء والأطفال والمسنين».

بينما أعلن وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف، الجمعة، أن عديد القوات الروسية المنشرة في محيط الجمهورية السوفياتية السابقة وصل إلى 149 ألفا. وقال أمام البرلمان «نراقب وحدات القوات الروسية البالغ عديدها 129 ألفا. ومع إضافة المكونين البحري والجوي يصل العدد إلى 149 ألفا».