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مسؤول أميركي سابق يحذر من خطر وصول «متلازمة هافانا» إلى البيت الأبيض

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 18 فبراير 2022, 03:48 مساء
مسؤول أميركي سابق يحذر من خطر وصول «متلازمة هافانا» إلى البيت الأبيض
البيت الأبيض، (أرشيفية: الإنترنت)
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عبر مستشار الأمن القومي السابق لدونالد ترامب، جون بولتون، عن قلقه من الخطر الذي تشكله متلازمة هافانا، على الولايات المتحدة والرئيس الأميركي نفسه، داعيا إلى كشف هذا المرض الغامض الذي يصيب الدبلوماسيين الأميركيين حول العالم.

وقال بولتون في مقاطع نشرت، الخميس، من لقاء سيجري بثه، الأحد، في برنامج «60 دقيقة»، على شبكة «سي بي إس»، إنه «إذا كنا في حالة حرب، ويمكن لخصم أن يشل حركة الرئيس وأقرب مستشاريه أو قادة في الميدان، فهذا سيجعلنا ضعفاء جدا»، وفق وكالة «فرانس برس».

وأضاف «لا نعرف ما إذا كنا نواجه بالفعل تهديدا من هذا النوع، لكنني أفضل أن نركز لنجد الجواب من الآن، بدلا من أن يكون قد فات الأوان».

وأصيب بـ«متلازمة هافانا» التي تتمثل بصداع وغثيان وضرر عصبي في بعض الأحيان، دبلوماسيون وجنود أميركيون في العاصمة الكوبية أولا، ثم في أماكن أخرى في العالم (الصين وألمانيا وأستراليا وروسيا والنمسا)، وكذلك في واشنطن.

وذكرت شبكة «سي إن إن»، العام الماضي أن المتلازمة أصابت على ما يبدو مسؤولا كبيرا في مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، شعر فجأة بالمرض، أثناء سيره في حديقة بالقرب من مقر رئاسة الولايات المتحدة.

وقالت شبكة «سي بي إس»، إنها تحدثت إلى مسؤولين كبار للأمن الداخلي في إدارة ترامب، قالوا إنهم شعروا بـ«دوار وارتباك» وحالات لفقدان الذاكرة أثناء تواجدهم في البيت الأبيض، أو في منازلهم في منطقة واشنطن.

وقال الرئيس الحالي لوكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه)، وليام بيرنز، في مقاطع بثتها «سي بي إس نيوز»، أيضا، «إنها قضية معقدة جدا (...) مع عدد كبير من الحوادث التي لها تفسيرات مختلفة».

- واشنطن تعد بحل لغز «هافانا» الذي يصيب دبلوماسيين أميركيين

وأكد تصميمه على «ضمان حصول الناس على الرعاية التي يستحقونها وكذلك على كشف ملابسات» الأمر.

وفي يناير الماضي، ذكرت وكالة الاستخبارات المركزية، في تقرير، أنها لا تملك أي دليل يسمح باتهام قوة أجنبية، مضيفة أن معظم الحالات ترجع إلى حالات طبية، بما في ذلك أمراض غير مشخصة أو عوامل بيئية وتقنية.

وبعد حوالي عشرة أيام، أشارت الحكومة الأميركية، نقلاً عن مجموعة من الخبراء، إلى أن الموجات الكهرومغناطيسية سببت هذه الأعراض الغامضة.

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