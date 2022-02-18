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كندا: إلغاء جلسة مجلس العموم وإغلاقه لأسباب أمنية

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 18 فبراير 2022, 02:58 مساء
كندا: إلغاء جلسة مجلس العموم وإغلاقه لأسباب أمنية
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أُغلِق مجلس العموم الكندي استثنائيا، الجمعة، لأسباب أمنية فيما تستعد الشرطة لإعادة فتح شوارع وسط مدينة أوتاوا التي يقطعها سائقو شاحنات منذ حوالي ثلاثة أسابيع احتجاجا على التدابير الصحية لمكافحة «كوفيد-19» على ما أعلن مسؤولون في البرلمان، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وقال زعيم الحكومة في مجلس العموم، مارك هولاند، لوكالة «فرانس برس»، لقد «كان من المفترض أن يستأنف مجلس العموم اليوم النقاش بشأن استخدام القانون حول التدابير الطارئة، وعملا بتوصيات أمن البرلمان، اتفق الرئيس وقادة جميع الأحزاب في المجلس على إلغاء جلسة اليوم».

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