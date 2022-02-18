روسيا تعلن إجراء مناورات جديدة السبت بمشاركة «قوات استراتيجية»

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت روسيا، الجمعة، أنها ستجري وتحت إشراف الرئيس فلاديمير بوتين، السبت، مناورات لقواتها الاستراتيجية وخصوصا إطلاق صواريخ بالستية وكروز، وذلك في خضم أزمة مع دول الغرب، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

ونقلت وكالات الأنباء الروسية عن وزارة الدفاع أنه «في 19 فبراير، وتحت إشراف القائد الأعلى للقوات المسلحة الروسية فلاديمير بوتين، ستُجرى مناورات مقررة لقوات الردع الاستراتيجي».

انسحاب قوات روسية بعد مناورات في شبه جزيرة القرم

وأعلنت روسيا، الخميس، عودة وحدات مدرعات شاركت في مناورات عسكرية إلى قواعدها، في وقت تحذر الدول الغربية من هجوم عسكري روسي وشيك على أوكرانيا.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان نقلته وكالة «فرانس برس» إن قطارًا عسكريًا ينقل بصورة خاصة تجهيزات عسكرية تابعة لوحدات المدرعات في المنطقة العسكرية الغربية «في طريقه إلى قاعدة انتشارها الدائم بعد انتهاء المناورات المخطط لها»، دون إعطاء أي مؤشر إلى نقطة انطلاق المدرعات ولا منطقة وصولها.

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وقالت وزارة الدفاع إن «وحدات منطقة الجنوب الفدرالية التي أنهت مشاركتها في مناورات تكتيكية في قواعد شبه جزيرة القرم، هي بصدد العودة إلى قواعدها عبر السكك الحديدية»، فيما عرض التلفزيون مشاهد تظهر قطارًا محملًا بشاحنات عسكرية يعبر الجسر الذي يربط القرم بالبر الروسي.